7 de cada 10 chilenos no se sienten conformes con su trabajo, revela estudio

¿Qué pasó?

Un reciente estudio publicado por Vertical Hunter entregó una radiografía del panorama laboral en Chile, evidenciando que el 70,3% de los trabajadores no se siente satisfecho con su empleo actual. El sondeo consideró las respuestas de 680 personas y analizó los principales factores que influyen en la percepción de bienestar en el trabajo.

De acuerdo con los resultados, el sueldo fue identificado como el elemento que más incide en la satisfacción laboral, siendo mencionado por el 49,7% de los encuestados. En segundo lugar, se ubicaron los beneficios laborales (21,5%), mientras que el ambiente de trabajo (15,4%) ocupó el tercer puesto entre las variables más relevantes.

El informe también muestra diferencias por género. Solo el 27% de las mujeres declaró sentirse satisfecha con su empleo, frente a un 32% de los hombres, reflejando una brecha en la percepción del entorno laboral entre ambos grupos.

El gerente general de Vertical Hunter, Francisco González, explicó a radio ADN que los resultados apuntan a un cambio en las prioridades de los trabajadores. "Pospandemia, la salud mental y el bienestar emocional han adquirido un rol central. Hoy los beneficios como el trabajo híbrido, los seguros complementarios y el equilibrio entre la vida personal y laboral son muy valorados", señaló.

Además del aspecto económico y los beneficios, el estudio identificó otros factores con creciente relevancia. Las oportunidades de crecimiento (7,9%) y el reconocimiento (4%) fueron mencionados como elementos que, si bien menos frecuentes, comienzan a influir en la satisfacción general.

De acuerdo con el informe, estos resultados permiten observar una tendencia en la valoración del empleo en Chile, marcada por la búsqueda de mejores condiciones laborales, estabilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional.

