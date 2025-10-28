¿Cuánto gana un chofer de micro en Chile? Conoce los sueldos según tipo de contrato

28 oct. 2025 - 17:00 hrs.

Ser chofer de micro en Chile puede ser una alternativa laboral atractiva para quienes cuentan con una licencia de conducir profesional clase A1 antigua o A3. Sin embargo, antes de manejar un vehículo de transporte público de gran envergadura, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Los conductores profesionales de micro son altamente demandados, especialmente aquellos con experiencia, lo que genera interés en conocer cuánto se puede ganar en este rubro.

¿Cuánto gana un chofer de micro en Chile?

Según el sitio especializado PracticaTest, los sueldos de los choferes de micro en Chile varían según la jornada laboral, la antigüedad y los turnos trabajados, que pueden incluir fines de semana y feriados.

En el caso de los conductores del sistema Red, el sueldo líquido base oscila entre $380.000 y $550.000, a lo que se suman bonos por responsabilidad, cumplimiento y horas extra, elevando el ingreso mensual hasta $800.000 o más.

De acuerdo con un video publicado por el canal de YouTube Buses & Camiones (Tío Koka):

Un chofer part time puede ganar entre $800.000 y $1.000.000 mensuales, incluyendo bonos. Un chofer full time puede recibir entre $1.000.000 y $1.300.000 mensuales, si cumple con las metas establecidas por la empresa.

¿Qué se necesita para ser chofer de micro en Chile?

Los requisitos para conducir micros en Chile son los siguientes:

Cédula de identidad chilena vigente , ya sea como ciudadano o extranjero con residencia.

, ya sea como ciudadano o extranjero con residencia. Ser mayor de 20 años .

. Licencia de conducir profesional clase A1 antigua o A3 .

. Licencia clase A2 con al menos 2 años de antigüedad (solo válida para buses de hasta 32 asientos).

(solo válida para buses de hasta 32 asientos). Hoja de vida del conductor limpia, sin infracciones graves.

