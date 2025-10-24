Golpe a banda de falsos carabineros: Detienen al presunto líder en allanamientos en La Pintana

24 oct. 2025 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso operativo desplegó el Departamento OS9 de Carabineros en las últimas horas en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, en el marco de una investigación en desarrollo para dar con una banda delictual de falsos policías.

Según información preliminar que recoge Radio ADN, durante la mañana de este viernes llevaron a cabo allanamientos en la Población Santo Tomás, hasta donde concurrieron más de 50 efectivos policiales.

Gracias al operativo, se habría concretado la detención de al menos un hombre, quien sería el líder de la organización. Se dedicaban a cometer delitos simulando ser funcionarios de Carabineros, utilizando incluso vestimenta similar a la oficial y un vehículo con el logo institucional.

Banda de falsos carabineros robó celulares hace un mes

La investigación se originó tras un millonario robo cometido en la madrugada del 24 de septiembre de este año en pleno centro de Santiago, específicamente en un edificio ubicado en calle Morandé.

En aquel entonces, la banda de falsos carabineros simuló un allanamiento y se llevó cerca de 60 teléfonos celulares y $1.500.000 en efectivo de un empresario, para luego escapar en un furgón similar al de la institución verde oliva.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, relató en ese entonces que "un grupo de cuatro sujetos llega al edificio y le señala al conserje que este era un procedimiento policial. Iban caracterizados como carabineros, con jockey, polera, pantalón, todo de color verde y con los logos institucionales de la policía. Iban armados".

"Le dicen al conserje que van a un departamento a requisar teléfonos celulares ilegales. Desconectan y se llevan el DVR de las cámaras de los vídeos del edificio", para luego forzar "el marco de la puerta con una herramienta de fierro, tipo diablito. Cuando están dentro intimidan con las armas de fuego a las personas que viven ahí, un comerciante y su familia", explicó el persecutor.