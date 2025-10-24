Vuelve la lluvia a Santiago: Alejandro Sepúlveda revela la hora y las comunas donde precipitará este viernes

24 oct. 2025 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un día marcado por lluvias primaverales tendrá la Región Metropolitana este viernes, según el pronóstico del tiempo entregado esta mañana por Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega.

De todas formas, el comunicador advirtió que "no en todo Santiago van a tocar precipitaciones y en las zonas en que toquen precipitaciones tampoco van a ser del mismo volumen".

En ese sentido, explicó que "una perturbación en altura se descolgó desde el sur y llega por la Cordillera de los Andes para dejar pasado el mediodía precipitaciones en las alturas andinas, algo de nieve a partir de los 2.500 metros de altitud, precipitaciones en la precordillera, y podría desperdigarse algo también por las cumbres del Cordón de Chacabuco por el norte y el Cordón de Paine por el sur".

"A estas nubes les gusta subir los cerros y cuando suben las montañas se condensan y generan nubosidad que puede dejar incluso algunas tormentas eléctricas en las alturas y vientos en sectores de los valles. Santiago, en el centro, va a tener abundante nubosidad, pero en la tarde va a haber algunos claritos de sol y está la probabilidad de una que otra gotita", agregó.

¿A qué hora y en qué comunas lloverá?

Sepúlveda deslizó que es más seguro que llueva "hacia las comunas del sector oriente: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Puente Alto, La Florida, después de las 4:00 o 5:00 de la tarde hasta cerca de la medianoche, por ser optimista".

Sin embargo, señaló que "no es que vaya a llover en todas las comunas al mismo tiempo de manera homogénea. Puede estar lloviendo en un sector de Las Condes y en otro no".

"Hacia el poniente, hacia Pudahuel, Cerrillos, Maipú, nada de lluvia. Incluso, en la tarde quedará parcial y verán el sol. En San Bernardo, así como en Colina, pueden ver algo de sol y en una de esas no se descarta una nubadita", concluyó.

