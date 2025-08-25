Sernac emite alerta de seguridad por pasta dental: Saborizante podría causar efectos adversos

25 ag. 2025 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por una pasta de dientes vendida en Chile entre 2024 y 2025. Se trata del producto Colgate Total Clean Mint Crema Dental Anticaries con flúor, que podría causar efectos adversos asociados a su saborizante.

Según informó el Sernac, la empresa alertó voluntariamente sobre la situación, luego que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil llevara a cabo una investigación por reacciones negativas relacionadas con el fluoruro de estaño presente en sus pastas dentales.

Aunque el organismo internacional confirmó que no existe peligro en usar las cremas Colgate con fluoruro de estaño, sí detectó que "los efectos adversos reportados por algunos consumidores en Brasil podrían estar relacionados eventualmente con una intolerancia del saborizante", indicaron desde el Sernac.

¿Qué dijeron desde el Sernac por la alerta de seguridad?

A raíz de lo anterior, Colgate y las autoridades determinaron el retiro preventivo de las pastas de dientes, y señalaron que "la alerta de seguridad emitida por Sernac incluye 2.375.400 unidades importadas en total, comercializadas entre agosto de 2024 y julio de 2025, de las cuales 1.598.626 unidades ya se encuentran en manos de personas consumidoras", incluyendo los siguientes formatos:

TP COLG Total Clean Mint 75ml - SKU 61046467

- SKU 61046467 TP COLG Total Clean Mint 150ml - SKU 61046468

- SKU 61046468 TP Colgate Total Clean Mint 30g - SKU 61047114

- SKU 61047114 MTB-COL TRV KIT - SKU 61048070

Desde el Sernac precisaron que "dentro de los efectos adversos que han sido reportados por personas consumidoras se encuentran la irritación bucal, aftas, úlceras, forúnculos, hinchazón bucal, sensibilidad dental, dolor bucal, entre otros. A la fecha de notificación de esta alerta, la empresa ya ha recibido 133 reportes de efectos adversos sospechosos que podrían estar relacionados con Colgate Total Clean Mint".

¿Qué hacer si compré una pasta de dientes incluida en la alerta de seguridad?

"Los productos cosméticos no están exentos de producir efectos adversos, pudiendo ocasionar algún problema, ya sea en las primeras aplicaciones, como también luego de años de uso. En caso de que esto ocurra, suspender su uso y realizar la notificación correspondiente ante el Instituto de Salud Pública (ISP)", instaron.

Además, desde el organismo llamaron a que "en caso de tener alguno de los productos señalados y presentar algún efecto adverso, debe dejar de utilizarlo inmediatamente y contactarse con la empresa al 800-200-510 o enviar un correo electrónico a través del sitio web: https://www.colgatepalmolive.cl/contact-us?_ga=2 para solicitar el cambio del producto".

"La empresa confirmó que han procedido a retirar del mercado el stock de productos que aún se encontraba circulando en el comercio y realizando diversos mecanismos de seguimiento de este proceso, en conjunto con la autoridad sanitaria pertinente", concluyeron.

