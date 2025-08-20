Emiten alerta de seguridad por juego para niños vendido en Chile: ¿De qué producto se trata?

20 ag. 2025 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Fahneu-Aguilar y Cia. Ltda informó al Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) la emisión de una alerta de seguridad para un juego para niños que se vendió en Chile durante los años 2018 y 2020, debido a un posible problema que podría generar riesgo para los usuarios.

Cabe destacar que a la fecha no se han registrado accidentes o lesiones asociadas a este producto en Chile, sin embargo, en Estados Unidos, dos niños resultaron lesionados tras subirse a este juego.

El juego por el que se emitió una alerta de seguridad

El juego por el que se emitió una alerta de seguridad corresponde al Balancín Unity Playworld Systems (varios modelos), un tipo "sube y baja" de la marca Fahneu-Aguilar y Cia. Ltda.

La alerta se sustenta en que la empresa ha recibido información de que dos niños cayeron debajo de la punta de la tabla del sube y baja de los balancines Unity retirados del mercado. "Un niño sufrió una laceración sobre su abdomen y el segundo, una fractura en su pierna cuando el extremo de la tabla del sube y baja cayó sobre él", detallaron.

Balancín con alerta de seguridad (Sernac)

Respecto al posible desperfecto de este balancín, la empresa detalló que "al ser utilizado sin la debida supervisión de un adulto o encontrándose el equipo con nieve o hielo (contrario a lo indicado en las instrucciones), los niños pueden caer debajo de alguno de los extremos y ser aplastados por el peso del balancín al caer".

En la alerta publicada en el Sernac también se informó que "si un niño cae accidentalmente debajo del túnel balancín Unity, el extremo de la tabla del 'sube y baja' puede caer sobre él, lo que presenta un riesgo de lesiones y aplastamiento".

¿Qué debo hacer si tengo este balancín?

Playworld hizo un llamado a no utilizar el balancín hasta que sea revisado y modificado por un técnico especialista. La empresa informó que enviará a sus clientes carteles de advertencia y amarras de seguridad para impedir su uso mientras se realizan las inspecciones del producto.

También solicitaron que quienes tengan instalado este balancín se pongan en contacto de inmediato con Playworld, específicamente con Diego Aguilar Izquierdo al correo d.aguilar@fahneu.cl o al teléfono +56 2 2565 9300, con el fin de obtener información sobre el proceso de inscripción para la modificación gratuita.

Cabe destacar que, actualmente, no hay unidades en stock de este producto en Chile; sin embargo, desde junio de 2018 a septiembre de 2020, se vendieron un total de 19 de estos balancines en el país.

