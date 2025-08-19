"Su primera reacción fue destruir el par de teléfonos celulares que manejaba": Revelan actuar del "Tío Lukas" al ser detenido

19 ag. 2025 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía entregó detalles durante este martes de lo que fue la detención del "Tío Lukas", acusado de ser el intermediario entre el autor intelectual y los responsables materiales del crimen de José Felipe Reyes Ossa, conocido como "Rey de Meiggs".

El imputado corresponde a Ricardo Villón Pérez, ciudadano ecuatoriano de 32 años en situación migratoria regular con antecedentes policiales, principalmente por reiteraciones en delitos de receptación, quien fue capturado el lunes en una casa tomada de la comuna de Independencia y quedó en prisión preventiva.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por el "Tío Lukas"?

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, detalló que "es una diligencia pendiente la determinación definitiva de si le corresponde a 'Lukas' el rol de intermediario en este caso. Lo que sí es seguro es que tiene un nivel de control respecto de las personas que participan en la ejecución material del delito y en la provisión de las armas para ello".

"Al momento de ser detenido en calle Escanilla por una orden de detención que pesaba en su contra, su primera reacción fue destruir el par de teléfonos celulares que manejaba en ese momento", agregó, asegurando que "vamos a hacer las gestiones necesarias para poder recuperar esa información, lo que probablemente nos va a dar más luces".

Podría haber nuevos detenidos por el asesinato del "Rey de Meiggs"

El persecutor sostuvo que "lo más probable es que tengamos nuevas detenciones si es que las diligencias investigativas avanzan de manera adecuada tal como lo pretendemos. No ha terminado la investigación, no solo de ese delito en particular, sino de todos aquellos que pudimos identificar al momento de hacer la entrada y registro".

"Estamos muy satisfechos y esperanzados con los resultados que hemos tenido en este último tiempo, que nos han permitido generar formalizaciones por asociación criminal, fundamentalmente, y por delitos graves como homicidios calificados y secuestros", cerró.