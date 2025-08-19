Incendio de bus RED en Estación Central provoca suspensión del tránsito y del servicio de trenes

19 ag. 2025 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, un incendio afectó a un bus del transporte público del sistema RED en el paso bajo nivel Antofagasta, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, provocando suspensión en el tránsito vehicular y en el servicio de trenes.

¿Qué se sabe del incendio en el bus?

Hasta el momento no se han detallado las circunstancias en que se produjo el siniestro y tampoco se ha confirmado si al momento de la emergencia el autobús eléctrico se encontraba con pasajeros en su interior.

Voluntarios de Bomberos de cuatro compañías se trasladaron hasta el lugar para trabajar en controlar el fuego, mientras que no se han reportado personas lesionadas.

Suspensión de tránsito y del servicio de trenes

En específico, el tránsito se encuentra suspendido en Exposición, entre Blanco Encalada y Avenida Pedro Aguirre Cerda.

Respecto al servicio de trenes Rancagua-Estación Central, desde EFE informaron en un principio que "debido al impacto de vehículo en la vía e incendio del mismo en el sector del Puente Antofagasta, las salidas programadas desde Alameda se encuentran suspendidas por el momento y las salidas desde Rancagua solo llegarán hasta San Bernardo".

Actualmente, el servicio se encuentra operando en bucle entre Nos y Lo Valledor.