Matías Toledo se suma al comando de Jeannette Jara: "Juntos vamos a organizar cosas buenas para Chile"

12 ag. 2025 - 21:55 hrs.

Tras varias conversaciones y luego de un íntimo encuentro en la casa del actual alcalde de Puente Alto, la candidata presidencial oficialista y de la DC, Jeannette Jara, fichó a Matías Toledo como pieza clave de su campaña.

A partir de este martes el jefe comunal liderará la red de voluntarios. Su rol será coordinar el trabajo de cientos de personas hoy inscritas en la campaña, quienes se desplegarán en los próximos días en la gira nacional de la militante comunista.

La abanderada presidencial aseguró a Meganoticias que, “quiero dar la bienvenida al comando, al alcalde Matías Toledo. Estoy convencida de que su aporte, el de su familia y de las vecinas y vecinos de Puente Alto, será muy positivo, ya que juntos vamos a organizar cosas buenas para Chile”.

Matías Toledo irrumpió en la campaña municipal en 2024, donde logró derrotar a la derecha con 172.015 votos. Ese triunfo, su cercanía con sectores populares y su independencia, fueron las razones de la aspirante a La Moneda para sumarlo a su equipo donde busca potenciar su campaña.

"Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas. Desde ahí vamos a estar trabajando, desde el territorio con los voluntarios y voluntarias, como nos gusta a nosotros, trabajar en la calle. Si estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, vamos a estar dispuestos por Chile y por su candidatura", señaló el alcalde de Puente Alto.

Con esta nueva incorporación, Jara se prepara para presentar en los próximos días a su segunda parte del comando, que incluirá nuevas figuras políticas, incluida la Democracia Cristiana.

Próximamente, su foco será recorrer el país para presentar su candidatura que deberá estar inscrita formalmente en el Servicio Electoral antes del 18 de agosto a las 23:59.

Todo sobre Jeannette Jara