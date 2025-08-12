Jeannette Jara anuncia que desde ahora se ausentará de foros: "Llegó la hora de reunirme con los chilenos en regiones"

12 ag. 2025 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su locución en el tradicional seminario anual de Moneda Patria Investments llevado a cabo este martes en el Hotel W, la candidata presidencial Jeannette Jara anunció su ausencia en futuros foros, pues busca reunirse "con los chilenos en regiones" que no forman parte de gremios.

Esto se da a pocos días de que trascendiera que al interior de su comando se había decidido reducir su participación en debates presidenciales para privilegiar actividades ciudadanas. Esto, luego que se ausentara de un debate organizado por ChileTransporte el jueves 7 de agosto.

"Creo que llegó la hora de reunirme con los chilenos en regiones"

"En estas semanas que llevo de candidata me he reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la cámara de comercio, con distintas familias empresariales, con distintos empresarios privados", comenzó enumerando la militante comunista durante el foro.

Y de inmediato hizo un anuncio sobre sus futuras actividades: "Creo que llegó la hora de reunirme con los chilenos en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios. Y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante".

"Ese va a ser el camino que voy a seguir"

"Les quiero avisar, porque después se especula respecto de la presencia o ausencia en determinados foros. Quiero contarles en este foro que ese va a ser el camino que voy a seguir", agregó la exministra del Trabajo.

En la ocasión, Jara felicitó a la audiencia ligada al mundo empresarial por su capacidad organizativa, sin embargo, de inmediato precisó que "los chilenos no necesariamente la tienen y necesitan saber quiénes los van a gobernar".

"Cuando nosotros estemos en un próximo gobierno, vamos a tener dos miradas de sociedad: una, que ha sido capaz de conversar con todos, incluso con los que piensan muy distinto de uno. Y otros, que solo conversan en los espacios que les acomodan. Eso es un tema que hay tener muy presente", complementó.

