Volverán las precipitaciones en algunas zonas del país: Revisa el pronóstico del tiempo para este viernes

30 may. 2024 - 22:58 hrs.

Para este viernes 31 de mayo, último día del mes, volverán las lluvias a la zona sur del país, mientras que en otros puntos del territorio nacional se pronostican cielos nublados.

Zona norte

El cielo variará de nublado a despejado en las costas de la región de Arica y Parinacota, y también de Tarapacá.

En Calama esperamos una mínima de 2° C y una máxima de 25° C y, al igual que en San Pedro, brillará el sol este viernes.

En Copiapó se mantendrá nublado con extremas de 8° C a 19° C, y en La Serena el cielo variará de cubierto a nubosidad parcial. Lo mismo ocurrirá en Ovalle.

Zona centro

En la zona central saldrá el sol, pero acompañado de algunas nubes. Por la mañana, el cielo estará cubierto, y a partir del mediodía variará a parcial, tanto en la región de Valparaíso como en la de O'Higgins.

En El Maule se mantendrá nublado, pero a última hora de este viernes está la probabilidad de chubascos, por la noche, en Talca, Linares y Cauquenes.

Zona sur

En el sur del país, para este viernes se espera la llegada de vientos de hasta 40 a 50 kilómetros por hora.

Además, volverán las precipitaciones con características de chubascos, que iniciarán por la tarde noche en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Desde Los Ríos hacia el sur serán más intensas, y continuarán hasta el sábado, a la espera de más precipitaciones que llegarán el lunes.

Estos chubascos también se registrarán en la región de Aysén. Sin embargo, Magallanes se mantiene al margen con un cielo nublado y a la espera de mínimas de -1° C y 2° C.

¿Cómo estará Santiago?

Este viernes en Santiago el cielo estará con abundante nubosidad, con una mínima de 6° C y una máxima de 18° C.

El sábado los termómetros alcanzarán extremas de 7° C y 20° C, mientras que el domingo aumentarán a 8° C y 23° C.

Temperaturas pronosticadas para el resto del país

Arica: 15°C y 20°C

15°C y 20°C Iquique: 15°C y 19°C

15°C y 19°C Calama: 2°C y 25°C

2°C y 25°C Antofagasta: 14°C y 16°C

14°C y 16°C Copiapó: 8°C y 19°C

8°C y 19°C La Serena: 7°C y 16°C

7°C y 16°C Ovalle: 7°C y 20°C

7°C y 20°C Valparaíso: 10°C y 16°C

10°C y 16°C Rancagua: 8°C y 18°C

8°C y 18°C San Fernando: 7°C y 17°C

7°C y 17°C Curicó: 8°C y 15°C

8°C y 15°C Talca: 7°C y 15°C

7°C y 15°C Chillán: 7°C y 14°C

7°C y 14°C Concepción: 6°C y 13°C

6°C y 13°C Los Ángeles: 6°C y 13°C

6°C y 13°C Temuco: 6°C y 13°C

6°C y 13°C Valdivia: 6°C y 12°C

6°C y 12°C Osorno: 3°C y 11°C

3°C y 11°C Puerto Montt: 5°C y 10°C

5°C y 10°C Coyhaique: -1°C y 4°C

-1°C y 4°C Punta Arenas: -1°C y 4°C

-1°C y 4°C Puerto Williams: -2°C y 2°C

Temperaturas pronosticadas para la zona insular