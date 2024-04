"Buen estado general": La ficha de ingreso del niño que murió en el Hospital El Carmen al ser atendido por un resfrío

16 abr. 2024 - 21:41 hrs.

¿Qué pasó?

Benjamín Muñoz cumpliría dos años el próximo domingo 21 de abril, pero murió en el Hospital El Carmen. De acuerdo a su madre, el fallecimiento se debió a una negligencia.

El menor nació con una cardiopatía congénita. Con un año y nueve meses fue operado, y le instalaron un marcapasos. La cirugía fue un éxito. A dos meses del procedimiento, fue llevado por su madre a la urgencia del Hospital El Carmen por un resfriado, y falleció, pese a que su documento de ingreso al recinto muestra un buen estado de salud.

El documento de ingreso de Benjamín

Benjamín llegó pasadas las 1:30 de la mañana del 1 de abril, con tos y congestión nasal. Tal como detalla el documento de ingreso al box: "buen estado en general, consciente, tranquilo, alerta, activo, reactivo en brazos de la madre".

De acuerdo al informe, el pequeño presentaba mucosidad y congestión. En la ficha de ingreso, no se describe el procedimiento kinesiológico al que fue sometido el niño.

Una de las médicas de turno recibió y ordenó una serie de exámenes, entre ellas, la prueba de covid. Nunca tomaron las pruebas, y en reemplazo de la pediatra, ingresó una kinesióloga al box.

"Entra la kinesióloga Natalia del Pilar Rivero Fariña, y me dice que le va a hacer kine a mi hijo. Yo le digo que no me entraba en contexto porque la doctora no me había dicho, y le digo que no la iba a dejar porque mi hijo estaba con prohibición de su cardióloga de que le presionaran su pecho", contó Catherinne Bludau, madre del niño.

El fallecimiento de Benjamín

La cardióloga les había instruido cuidados especiales a sus padres con su pecho: evitar caídas, golpes, o presiones. Los documentos que acreditaban en estado del menor fueron entregados por Catherine apenas ingresó a la urgencia con su hijo. Pese a esto, de todos modos le practicaron kinesiología.

"Ella (la kinesióloga) puso sus dos manos bajo las axilas de Benjamín y lo cargó. Le cargó su pecho. Cuando saca su mano, le mete las sondas por las narices para aspirar el moco y carga sus dedos, hasta ese minuto Benjamín lloraba, y fue como que a Benjamín le cortó la respiración", relató la madre.

Pasadas las tres de la mañana, Benjamín es declarado fallecido, producto de un paro cardiorrespiratorio.

"No entiendo qué pasó. Yo aquí quiero justicia, quiero ver responsables porque yo advertí de la situación de mi hijo, mi hijo no iba mal", expresó Catherinne.

Familia no ha sido contactada por el hospital

Cristián Cáceres, director del Hospital El Carmen, sostuvo que "he instruido una auditoría clínica, y un sumario administrativo que ya está en proceso. El fiscal ya ha tomado acciones en torno a la causa para esclarecer lo sucedido".

Hasta la fecha, la familia advierte que no ha sido contactada por la Fiscalía, ni el hospital.

"Que sepan que yo no me voy a callar, y a que a nadie más le pase lo que le pasó a mi hijo", manifestó la madre.

