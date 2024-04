"Me lo mataste, yo te advertí": Madre denuncia negligencia en muerte de su hijo en Hospital El Carmen

16 abr. 2024 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Benjamín Muñoz iba a cumplir dos años este domingo 21 de abril, pero murió repentinamente en el Hospital El Carmen de Maipú tras recibir un tratamiento de kinesiología, al cual la madre advirtió que no podía ser sometido.

El pequeño habría ingresado al hospital nada más que por un resfriado, y si bien sufría una cardiopatía congénita, su madre asegura que en general contaba con buena salud y que no había sufrido mayores problemas después de que le pusieran un marcapaso, el que estaba cicatrizando correctamente, de acuerdo a las evaluaciones médicas.

El resfrío de Benjamín

Catherine Bludau, madre del niño, explica en conversación con Meganoticias que "Benjita estaba un poquito resfriado, era su primer resfrío después de su operación de una postura de marcapaso. Él tenía una cardiopatía congénita de grandes vasos cruzados".

"Él fue operado el día 26 de enero del presente año en el Hospital Roberto del Río, en donde le pusieron un banding en una de sus arterias y su marcapaso, que lo tenía que tener de por vida", cuenta.

"El domingo 31 de marzo nosotros lo llevamos al hospital (El Carmen) porque Benjita ya llevaba más de una semana resfriado. Ya habíamos consultado anteriormente con nuestro médico, sabíamos que el Benja tenía una rinofaringitis, pero esa noche Benjamín empezó a toser mucho y vomitó", recuerda la madre.

Catherine precisa que "realidad no lo llevamos por el mismo resfrío en sí, sino porque su corazoncito se notaba más agitado que de costumbre, y preferimos pecar de ingenuos de no saber cómo afrontar el tema del marcapaso después de la operación, y lo llevamos al Hospital El Carmen".

El ingreso de Benjamín al hospital

"Nos reciben en el Triage y una chica le hace la primera intervención, la toma de temperatura, la saturación, todo lo que se hace cuando a uno lo reciben, y me dice que tenía que estar tranquila porque Benjamín, dentro de los moquitos que tenía, era totalmente esperable que su corazón estuviese agitado", señala la madre.

"Me dice que 'es totalmente normal, te voy a pasar el box para que lo vea la doctora y vea lo que sigue, pero no te preocupes porque es algo, entre comillas, normal'", agrega.

Cabe señalar que los documentos del Hospital, en la descripción del ingreso, señalan que el niño tenía los latidos del corazón normal, que estaba activo, que no venía con una crisis ni con problema respiratorio, sólo presentaba mucosidad y congestión.

"Pasamos al box, nos recibe la doctora Silvia Vargas y ausculta primero el pechito de Benjamín, le vuelven a tomar los signos vitales", relata Catherine, precisando que le hizo entrega de "los papeles de la operación para que ella estuviera consciente de que Benjamín era portador de marcapasos".

"Me dice que ella tenía la duda que si lo que se le escuchaba a Benjamín en su ausculta era de pecho o tema de garganta y nariz, y que para eso iba a solicitar una radiografía, y los exámenes de sangre, de Covid, de todo lo que se pudiera asimilar", afirma.

El tratamiento de kinesiología

Catherine indica que "la doctora sale de la sala y nunca más la vi. Habrá pasado un lapso, desde que ella sale hasta que llega la kinesióloga Natalia del Pilar Rivero Fariña, de cinco minutos. Me dice que le va a hacer kine a mi hijo, y yo le dijo que no me entraba en contexto porque la doctora no me había dicho, y le digo que no la iba a dejar porque mi hijo estaba con prohibición de su cardióloga de que le presionaran su pecho, y me dice 'no si esto es normal, le voy a consultar a la doctora y vuelvo'".

"Ella sale y vuelve y me dice 'la doctora me autorizó'. Si habrá hablado con la doctora, no tengo idea, jamás volvió la doctora a decirme que lo íbamos a hacer (...) Yo me vuelvo a oponer y le digo que no la voy a dejar", sostiene.

"Me dice, con un tono más agresivo, 'si te sigues negando, yo te voy a sacar porque estás vulnerando la salud de tu hijo'. Tú comprenderás que ante eso yo no iba a dejar solo a mi hijo, era un bebé", cuenta la madre.

"Me lo mataste, yo te advertí"

De este modo, Catherine detalla que "empieza a hacerle kine a mi hijo, le carga los pulmones al nivel de las axilas y le pone una sonda por la nariz para aspirarle los moquitos".

"Hasta ese momento, yo como mamá sentí que iba todo normal porque Benjamín reaccionó, lloró. Pero en cosa de segundos, ella vuelve a presionar sus dedos en la garganta de Benjamín y no reaccionó más", añade.

La madre afirma que "fue como que le cortó la respiración. Benjamín no volvió a llorar y me dice 'tómalo en brazo para que él se calme, logre llorar y logre toser'. Yo lo tomo en brazo, ella le está colocando el saturómetro en su dedito y Benjamín se me encoge entero en mis brazos, pone sus labios negros, da vueltecita sus ojos".

"Yo me empiezo a desesperar y le digo 'hueona me lo mataste, yo te advertí'. Ella queda paralizada frente a mí, y la enfermera que estaba en la camilla de atrás me quita a mi hijo de mis brazos y se lo lleva a otra sala, donde le empiezan a hacer reanimación", agrega.

Catherine asegura que "a la doctora Silvia y a la kinesióloga Natalia el hospital se las tragó, nunca más me dieron la cara, nunca me dieron una explicación, nunca nada".

El caos de la reanimación

La madre señala que cuando estaba reanimando a su hijo se generó un caos en la sala en la que estaba y que el personal daba indicaciones contradictorias.

"Lo trataron de entubar dos veces, trataron de ponerle vías venosas, y nunca pudieron. Entonces no entiendo qué pasó. Yo aquí quiero justicia, quiero ver responsables porque yo advertí de la situación de mi hijo, mi hijo no iba mal".

Catherine relata que de la sala de reanimación "sale una doctora y me empieza a explicar lo que estaba haciendo con Benjamín y yo le digo que no necesito que le dé tantas vueltas, yo lo único que quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto, y me dice 'tu hijo está muerto', con una frialdad tremenda".

La madre dice sentir "mucha rabia de que a los papás no se nos escuchaba cuando decimos cosas (...) Ellos hacen caso omiso, uno entra en el hospital y ahí mandan ellos y nada más que ellos, y lo que uno diga y testifique, presentando documentación, no se nos toma en cuenta. Ese es el reino de ellos y ahí hacen y deshacen como quieren".

"Yo advertí lo que le podía pasar a mi hijo", recalca.

La autopsia de Benjamín

Catherine afirma que "de la denuncia me dejaron totalmente afuera. La denuncia la hace la doctora de reanimación y se hace porque cuando a Benjamín lo declararon muerto, la doctora me dijo 'tú te quieres llevar a tu hijo así o quieres investigar la causa de muerte' y yo pedí que lo mandaran al Servicio Médico Legal (SML), que quería investigar la muerte de mi hijo, porque yo sabía que lo que habían hecho era error de ellos".

La mujer sostiene que su hijo "llegó al SML solo con la hoja del Triage, jamás llegó el cuadro clínico de lo que había pasado con Benjamín, por qué lo mandaban a investigar. La chica de allá me dice 'que del hospital no me han mandado nada, por lo que no se puede hacer autopsia al niño'... Y me pide a mí que acuda al hospital a buscar la ficha de evolución de Benjamín para poder realizar la autopsia".

"Esa ficha no me la querían entregar y por ende necesitaba del director, y es él quien me facilita esa ficha. Pero entremedio falta todo de qué le hicieron en la kine a mi hijo. No está en ninguna parte que a mi hijo se le hizo kine", asevera.

De acuerdo a la madre, el informe del SML dice: "paciente fallece por cardiopatía descompensada". "Pero qué le produjo la descompensación es lo que jamás a mí me han entregado", sentencia.

¿Qué dijo el Hospital del Carmen?

A través de un comunicado, el Hospital El Carmen expresó "su profundo pesar ante el deceso de un lactante de un año y once meses".

"El menor recibió evaluación médica inmediata, no obstante, presentaba un cuadro crónico complejo y su estado de salud se deterioró. Ante la necesidad de manejo intensivo, el equipo de turno proporcionó maniobras de reanimación, sin resultados positivos", detalló.

"Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la madre y al abuelo del bebé, con quienes estamos en constante comunicación para facilitar el acceso a todo el apoyo psicosocial que requiere en estos difíciles momentos".

Por su parte, Cristián Cáceres, director del recinto asistencial, manifestó que "lamentamos profundamente el deceso de Benjamín, por eso como director del Hospital El Carmen me reuní personalmente con su madre para entregar mis sinceras condolencias y manifestar mi compromiso de tomar las correspondientes medidas administrativas, las cuales ya están en ejecución".

"En ese sentido, instruí una auditoría clínica y un sumario administrativo que ya están en proceso", aseveró, sosteniendo que "el fiscal ya ha tomado acciones en torno a la causa para esclarecer a la brevedad lo sucedido".

"Quiero reiterar nuestra disposición a investigar los sucesos que derivaron en este desbalance y destacar también que hemos otorgado a la familia las facilidades para obtener apoyo psicosocial cuando ellos lo requieran, para enfrentar de la mejor manera posible esta irreparable pérdida", recalcó.

Madre niega contacto con el hospital

Sin embargo, Catherine aclara que "el hospital no se ha contactado conmigo, Fiscalía tampoco, nadie. Lo que yo logré hablar con el director del hospital fue porque yo solicité una hora con él, en el cual me estaban pidiendo que llenara formularios y siguiera el protocolo legal de 20 días de espera para ver si el director tenía una hora o no para atenderme".

"El único contacto que tuve con el director fue porque yo necesitaba hablar con él", destaca.

Asimismo, niega que le hayan ofrecido apoyo psicosocial. "Nadie se ha contactado conmigo, de nada. Todo lo que yo sé del hospital es porque yo lo busqué", asegura.

