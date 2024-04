Alcaldesa Evelyn Matthei decide no ir por la reelección en Providencia

05 abr. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, Meganoticias confirmó que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidió que no irá por la reelección en las Elecciones Municipales que se llevarán a cabo este mes de octubre, algo que ella explicará a partir de las 13:15 horas en una pauta a la que asistirá en el Café Literario.

Cabe señalar que la actual jefa comunal es uno de los nombres más fuertes de Chile Vamos para ser candidata presidencial, liderando todas las encuestas de opinión. Sin embargo, por el momento no ha confirmado ni descartado si estará en la papeleta para llegar a La Moneda.

¿Qué ha dicho Matthei sobre una posible candidatura presidencial?

En su más reciente entrevista, en La Cuarta, fue consultada si será candidata presidencial, ante lo cual sólo respondió: "Dios sabe, nadie sabe".

Además, reveló qué le hubiera dicho el exPresidente Sebastián Piñera si decidiera ser parte de la papeleta el año 2025.

"Yo estoy segura de que él me hubiera dicho póngale pasión, busque gente buena, tenga templanza, porque las críticas son feroces, considere todas las opiniones antes de tomar una decisión y una vez que tome la decisión que no la muevan de ahí. Estoy seguro que eso me hubiera dicho, porque lo conocí mucho, me tocó trabajar mucho y así era él", indicó.

"Ya es nuestra candidata presidencial"

Pese a las declaraciones de la alcaldesa, el diputado Jorge Alessandri (UDI) afirmó en El Mercurio que "Evelyn Matthei ya es nuestra candidata". "Me sorprende, además, el consenso que hay en Chile Vamos", recalcó.

"Es una figura que nosotros tenemos que cuidar, que tiene una tremenda trayectoria y experiencia para guiar a Chile en momentos complicados. Terminará siendo no solo nuestra candidata, sino que de un sector mucho más amplio que Chile Vamos, porque tiene la capacidad de tender puentes hacia el centro y hacia el mundo republicano, si es que no está el candidato de ellos en el voto", aseveró.

De todos modos, no cerró las puertas a una primaria en la coalición. "Si ayuda a llegar más limpio a la primera vuelta, hay que estar dispuesto; si ayuda a calentar motores para la parlamentaria, hay que estar dispuesto", indicó.

