Farmacias Populares: Jadue asegura que "hay una investigación feble" y le pide a Tohá "más prudencia"

05 abr. 2024 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó la investigación de la Fiscalía en su contra, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunciara que se querellará en su contra, por la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Además, le respondió a la ministra del Inerior, Carolina Tohá, quien lo emplazó "actuar con más humildad", después de que el jefe comunal apuntara al Frente Amplio, indicando que todo se trata de una operación política del presidente del CDE, Raúl Letelier, a quien acusó de ser simpatizante de la coalición.

¿Qué dijo Jadue sobre la investigación en su contra?

"Yo estoy bien tranquilo y contento de que por lo menos este paso se dé. En la Justicia hay un concepto que se llama la eficiencia y la eficacia de la investigación, y en la ley se establece que después de los dos años se pierde la eficiencia y eficacia y aquí llevamos casi tres años de investigación", señaló el alcalde en Radio Usach.

ATON

"Afortunadamente, hemos sabido del expediente y estamos muy tranquilos, porque a diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay plata en las cuentas de ningún funcionario municipal. No hay platas que estén perdidas, todas las platas se saben dónde están", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que "no se está discutiendo un caso de enriquecimiento ilícito ni nada, se está discutiendo un caso de la forma en que se toman decisiones y si estas habrían perjudicado el patrimonio del Estado".

"Investigación feble"

"Podría pensar por qué no me formalizaron hace seis meses, por qué no hace un año, por qué no en siete más después de las elecciones, y justo en abril cuando están las negociaciones para las plantillas municipales, y cuando yo esperaba, y espero jugar, un rol fundamental en las campañas municipales", sentenció.

El jefe comunal aseveró que "aquí hay una investigación feble, hay una investigación además de muy dudosa eficiencia y eficacia por todo lo que se ha demorado".

¿Qué dijo Jadue sobre Best Quality?

Cabe recordar que fue a mediados del año 2022 en que comenzaron las indagaciones por el caso, luego de que la empresa Best Quality, proveedora de la extinta Achifarp, se querellara contra el excandidato presidencial, al que acusó de una millonaria estafa.

"Hay alguien que debe estar muy enojado y que es el dueño de Best Quality, que está formalizado por un doble delito de cohecho, sin tener arte ni parte. Alguien le debe haber prometido que no le iba a pasar nada", planteó.

"Aquí lo que hay es una empresa que no se le pudo pagar lo que se le debía, por responsabilidad incluso de la mayoría de las municipalidades socias de Achifarp", aseveró. "Aquí hay un intento de extorsión, en donde se nos dice que los vamos a acusar, y nos acusaron, para obligarnos a pagar".

"A mí me llama la atención de que quien haya hecho la autodenuncia no haya sido formalizado, esto también es sospechoso, porque para que haya cohecho tiene que haber dos, uno que paga y otro que recibe", añadió.

Jadue también descartó que exista un delito de estafa. "Es un incumplimiento comercial en medio de la pandemia".

Cuestionamientos hacia el CDE

Respecto a sus cuestionamientos hacia el CDE, el jefe comunal indicó que "leí varias declaraciones que decían que yo estaba cometiendo un error grave al poner en duda el funcionamiento de las instituciones del Estado. Yo quiero plantear, de cara a todo Chile, que no soy yo el que ha puesto la dudas sobre el funcionamiento del Estado, es el mismo Estado".

"Hace pocas semanas renunció María Inés Horvitz del Consejo de Defensa del Estado y se fue haciendo una crítica bien dura, diciendo que estaba politizado, que querellas y denuncias contra autoridades importantes no operaban, es más, ella denunciaba que había una selectividad".

Al ser consultado si tiene pruebas sobre un tráfico de influencias, respondió: "Yo tengo dudas razonables y quisiera que se hiciera una investigación para ver, por ejemplo, por qué la disparidad de criterio".

Jadue responde a Tohá

"Me llama la atención una serie de declaraciones de los últimos días, que uno podría pensar que son una orquestación", dijo Jadue.

"Yo he visto declaraciones de diputados, de presidentas, de ministros, poniendo incluso criterios bien pocos ecuánimes y que además no corresponde que los ponga. Violando la presunción de inocencia y violando la igualdad ante la ley", aseveró.

Cabe recordar que en los últimos días ha estado en discusión el "criterio Tohá", el que indica que cualquier autoridad de Gobierno que sea formalizada está en la obligación de dejar el cargo.

Sobre el emplazamiento de la ministra del Interior a ser "más humilde", Jadue manifestó: "Yo le pediría a ella más prudencia".

"Yo creo que acá hay un conglomerado de Gobierno y tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos, y yo creo que hay numerosas autoridades de Gobierno y de las instituciones de Estado que han actuado al margen de la ley y el Gobierno lo ha dejado pasar".

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Daniel Jadue