"Menos Craig, más Narbona": Ministra Tohá explicó el significado de la enigmática frase del Presidente Boric

27 mar. 2024 - 12:57 hrs.

Después de días de incertidumbre, finalmente desde el Gobierno explicaron la particular frase que el Presidente Gabriel Boric emitió el jueves 21 de marzo, durante la ceremonia del comienzo de los trabajos de la planta desaladora de la minera Los Pelambres, ubicada en la comuna de Salamanca.

Ahí, en la región de Coquimbo, el Mandatario hizo un llamado a los empresarios del país, invitándolos a dejar "la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro: más Narbona, menos Craig".

Desde entonces, autoridades como el ministro Mario Marcel y la ministra Camila Vallejo no pudieron explicar los dichos al ser consultados. El primero manifestó "no sé bien a qué se refiere"; mientras que la segunda, "tampoco tengo la respuesta".

A casi una semana de aquel episodio, fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sí pudo interpretar las palabras del Ejecutivo, confirmando que Boric hacía referencia a uno de los grupos empresariales más importantes del país.

El significado del "más Narbona, menos Craig"

La secretaria de Estado partió señalando que "tenemos que encontrar una manera de discutir que sea constructiva y que llegue a buen puerto. La declaración del Presidente iba en esa dirección, de más estilo constructivo y menos de parálisis o descalificación".

"En la frase del Presidente, Narbona es constructivo", comentó en Radio Duna. Consultada por si Boric se refería a Jean Paul Luksic Fontbona (no Narbona), el hermano de Andrónico Luksic Craig, la autoridad respondió: "Entiendo que sí, esa es la imagen que hay detrás (...) salir adelante de nuestras discusiones no quiere decir no tenerlas ni dejar de estar apasionado con tus ideas. Dejar de estar apasionado con destruir al otro, eso sí que hay que superar".

De izquierda a derecha, Andrónico Luksic Craig, el Presidente Gabriel Boric y Jean Paul Luksic Fontbona (Aton/archivo)

El origen de la enigmática frase

La minera Los Pelambres, donde se instaló la planta desaladora, es propiedad en un 60% de Antofagasta Minerals, perteneciente a Andrónico Luksic Craig.

Días antes de la mencionada ceremonia, el empresario realizó una publicación en su cuenta de X, comentando una columna de opinión titulada "Boric no es Allende".

"Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende, gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años... Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la mediocridad y la incompetencia. Un país resiliente para enfrentar gobiernos que el autor califica de 'malitos'... de esos que no necesariamente llevan al abismo, sino (que) marcan el paso y empobrecen a sus compatriotas. ¡Qué triste conformidad!", posteó Andrónico.

Qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende , gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años.... Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la… pic.twitter.com/L75UIBaAHN — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) March 18, 2024

De ahí las palabras de Boric sobre los "juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular" que acompañaron su enigmática frase. "Esas afirmaciones denigratorias creo que no contribuyen a esa confianza", complementó el Presidente aquel 21 de marzo.

Cabe recordar que Jean Paul es el menor de los Luksic. Antes de él están sus hermanastros Andrónico y Guillermo (fallecido en 2013) Luksic Craig; y sus hermanas María Paola y María Gabriela Luksic Fontbona.

