"Sacó fideos con salsa y se puso a comer en el salón": Alcalde de Antofagasta se defiende por polémica con concejala

22 mar. 2024 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva polémica protagoniza el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien abandonó una sesión del concejo municipal que encabeza asegurando que tenía hambre y necesitaba ir a almorzar, no sin antes ridiculizar a una de las integrantes de la instancia.

Velásquez se paró y se fue tras discutir con una de las concejalas, Karina Guzmán, que le pedía que no se fuera porque necesitaba abordar la muerte de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida hace unos días luego de ser amenazada por apoderados y estudiantes.

"Usted se comió dos platos, por eso no tiene hambre", le dijo el jefe comunal a la concejala que le pedía que por favor se quedara. "No he almorzado, quizás voy a almorzar a las 8 de la noche, usted se ha comido dos bandejas ya po' concejala, obvio que no tiene hambre", cerró, antes de pararse.

Foto referencial / ATON

¿Qué dijo el alcalde de Antofagasta por su nueva polémica?

En entrevista con Mucho Gusto en la mañana de este vienes, el alcalde dio su versión de los hechos y explicó que "si sonó feo y se vio feo igual pido una disculpa (...) nosotros estamos muchas horas en concejo municipal y muchas veces no alcanzo a almorzar".

"Cuando la concejala me estaba increpando tenía que ir a atender a unas personas, a unos antofagastinos, y no podía seguir más tiempo en el concejo porque las personas necesitaban una atención urgente", sumó.

En ese sentido, aseguró que "a mí me da lo mismo si almuerzo a las 8 o 9 de la noche (...) yo le tuve que decir a la concejala que parara de comer porque sacó unos fideos con salsa y se puso a comer en el salón plenario".

"Quizás no fue la forma de decirlo", reconoció Velásquez, pero sostuvo que fue una respuesta natural "cuando a ti te están atacando constantemente".