Alcaldesa Peñaloza y eventual disputa con Marcela Cubillos por Las Condes: "No le tengo miedo a competir"

¿Qué pasó?

Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes, habló sobre su candidatura a la reelección y la eventual disputa con Marcela Cubillos, así como las presuntas irregularidades que mantienen al municipio bajo investigación por pagos de horas extras y fraude al fisco, esto último por la adquisición de inmuebles para la construcción de un Cesfam.

En entrevista con Radio ADN, este jueves, indicó que "las causas abiertas son eso: investigaciones. Y yo soy la principal interesada en que estas investigaciones se resuelvan pronto, para darle la certeza a los vecinos de que la gestión se hace con cuidado y que los fondos municipales se ocupan de la forma correcta".

"No le tengo miedo a competir"

"El proyecto de ir a la reelección, y estar apoyada por Chile Vamos, es porque hemos hecho una buena gestión municipal, y los vecinos lo ven así, lo avalan así y respaldan así", agregó.

Daniela Peñaloza / ATON

En la misma línea, la jefa comunal sostuvo que "yo no le tengo miedo a competir, llegué a este cargo precisamente compitiendo, y compitiendo cuando nadie me conocía, siendo la alcaldesa de todo Chile Vamos. Y no solamente gané la elección, sino que la gané con una ventaja que es importante".

La eventual candidatura de Marcela Cubillos

Respecto a la opción de que la exministra Marcela Cubillos compita por la alcaldía de la comuna como independiente, explicó que "a los vecinos de Las Condes estas disputas y discusiones poco les importa".

"Lo que ellos quieren es un alcalde comprometido con la gestión municipal, estando en la calle y construyendo una mejor comuna. Y eso he hecho yo", aseguró.

Peñaloza zanjó que "la preocupación principal de la UDI y de Chile Vamos es poder lograr la mayor unidad y mirar este proceso con esa unidad que requiere la centro-derecha, para poder maximizar los resultados municipales, ganar las parlamentarias y así también llegar en mejor pie a la presidencial".