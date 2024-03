Intentan atacar al alcalde Rodolfo Carter en la toma Dignidad de La Florida

14 mar. 2024 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de La Florida intentaron atacar al alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter, en medio del Campamento Dignidad.

Se trata de una toma de terrenos donde residen más de 750 mil familias, la que está ubicada en la zona de la Quebrada de Macul, justo entre las comunas de Peñalolén y La Florida, en la Región Metropolitana.

El alcalde llegó hasta el asentamiento en la mañana de este jueves junto a un gran contigente de seguridad ciudadana y Carabineros para informar que se deben abandonar las viviendas más cercanas al Zanjón de la Aguada en máximo 30 días. De lo contrario, serán desalojadas.

Fue en ese contexto que los habitantes de ese sector se abalanzaron contra los uniformados que acompañaban a Carter, con el fin de encararlo, todo mientras le gritaban insultos. Además, lanzaron piedras y palos, lo que produjo una pelea que dejó a cuatro funcionarios municipales heridos.

¿Qué dijo el alcalde Carter?

En entrevista con Mucho Gusto, el alcalde señaló que "durante horas de la mañana procedimos a notificar no un desalojo, sino que (uno) en la franja más cercana al Zanjón de la Aguada, que tiene más riesgos para la vida de las personas. Esta es una zona de exclusión donde ellos están ubicados, ellos lo saben desde hace años, se lo hemos dicho siempre".

"Esta es una zona riesgosa para vivir, no pueden estar ahí, hemos dicho que nunca vamos a reconocer un acto que esté fundado en la fuerza, y que estamos dispuestos a colaborarles en la búsqueda del subsidio a través del Ministerio de Vivienda", sumó.

Asimismo, el jefe comunal indicó que "de un total de 800 viviendas sólo 400 tienen derecho a subsidio, el resto tienen casa en otros lados, por tanto también hay un abuso ahí. Hemos dicho que los primeros 25 metros cercanos al agua tienen que desalojar en 30 días por una razón obvia: viene el invierno, y no podemos permitir que tengamos gente muerta por un incendio o un aluvión".

"Respecto del resto, tienen que entender que no pueden seguir habitando en este lugar personas que ya tienen subsidio, que ya tienen casa, y solamente enfocarnos en las personas que no tienen vivienda", añadió.

Intento de ataque habría sido porque Carabineros detectó un auto robado

Sobre el intento de ataque que sufrió, Carter explicó que fue porque "en el contexto de esta notificación, la policía detectó un vehículo que había sido robado por la fuerza, en un asalto, en La Reina. En el minuto que la policía trata de recuperar el vehículo, estas personas reaccionaron con mucha violencia en contra de la policía, con piedras y palos".

"Esto ratifica lo que hemos visto en Maipú, en Cerrrillos, en distintas tomas, que detrás de personas que necesitan vivienda se están escondiendo hace mucho rato bandas delictuales que actúan en contra de los demás. A mí no me pasó nada, tenemos un par de funcionarios de la municipalidad heridos, se agredió a la policía también, pero la verdad que los violentos son ellos, no nosotros, nosotros estamos haciendo cumplir la ley", zanjó.

