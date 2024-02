Madre de joven asesinada en Maipú llegó a La Moneda: "Yo quiero pedirle al Presidente Boric que se haga justicia"

27 feb. 2024 - 19:40 hrs.

La madre de la joven asesinada por su pareja en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, llegó hasta el palacio de La Moneda para exigir justicia por el femicidio de su hija y que a su victimario se le condene a presidio perpetuo calificado, la máxima pena que admite nuestra legislación.

Cabe recordar que Ari Salgado, de 24 años, fue atacada con un arma blanca en reiteradas ocasiones por Joaquín González Barra en el domicilio de los padres de este, quien luego escondió el cuerpo de la víctima al interior de una maleta.

"El hombre se ensañó con mi hija"

"Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres", señaló Genoveva Arango, madre de Ari.

Aton

La progenitora llegó a la casa de gobierno acompañada de familiares de la víctima, "yo quiero pedirle al señor Presidente Boric que se haga justicia, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión, él la quería eliminar", afirmó.

En la ocasión, insistió en que espera la máxima pena para Joaquín González. "Tiene que hacerse justicia por cada mujer que ha muerto, por cada mujer que ha sufrido el horror de vivir este tormento, de que un hombre te maltrate psicológicamente", subrayó.

"Lo único que exijo al Presidente Boric es que me ayude en esto. Que la justicia realmente se haga cargo de esto. Son muchas mujeres las que han muerto bajo las manos de un femicida", agregó Genoveva.

Según la madre de Ari, el imputado "es un hombre malo, que lo único que desea es obtener a esa mujer, para tenerla, poseerla y matarla", por lo que solicitó "de corazón, por piedad, para que todas las mujeres en Chile tengamos un poco más de seguridad".

¿Cómo se habría producido el femicidio?

Los hechos ocurrieron el pasado martes 20 de febrero en un domicilio ubicado en el pasaje Congo Belga de la Villa Los Naranjos, en Maipú.

En ese lugar, la pareja tuvo una discusión que derivó en golpes y después el hombre le propinó 114 puñaladas a la víctima, causándole la muerte.

Para ocultar el crimen puso el cuerpo en un saco y lo guardó al interior de una maleta, la que escondió bajo su cama.

Horas después decidió revelarle a su familia lo que había hecho, siendo entregado a Carabineros. El día viernes se llevó a cabo su formalización, en donde se decretó prisión preventiva.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.