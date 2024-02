Habla pareja de emprendedor apuñalado en encerrona: "Lo único que me decía era que lo abrazara y que le diera cariño"

27 feb. 2024 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Grave permanece un hombre de 45 años que fue golpeado y apuñalado durante una encerrona la noche del lunes en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

Se trata de un florista de nombre Patricio que, cerca de las 23:00 horas en la intersección de las calles Inés Rivas con Los Nogales, fue atacado por una banda de 10 delincuentes mientras hacía un despacho.

La pareja de la víctima, Rafael, conversó con Meganoticias Alerta y entregó detalles de los minutos previos al violento asalto, de la agresión, el robo de su vehículo y de la condición actual en la que se encuentra el comerciante.

"Si yo hubiera ido con él, nos hubieran matado a los dos"

"Para mí esto es una pesadilla, porque fue a dejar los arreglos y esto fue en minutos. Si yo hubiera ido con él, nos hubieran apuñalado a los dos, nos hubieran matado a los dos, yo creo", expresó Rafael.

Él y Patricio venden flores desde hace años en la feria. La noche del lunes, la víctima llevó un arreglo floral hasta la casa de un amigo, porque su madre estaba de aniversario de muerte.

Ya de regreso, fue abordado por los delincuentes: "Eran tres autos. Él se opuso, yo creo, porque se ensañaron con él. Le dieron no sé cuántas puñaladas en su cuerpo", explicó.

La pareja de la víctima aún no logra salir del asombro, porque afirma que "esto yo lo veía de la tele, nunca dije: 'me va a pasar esto, nos va a pasar esto a nosotros'".

Vecinos le dieron los primeros auxilios a Patricio

Según Rafael, Patricio fue asistido por vecinos del lugar: "Me dijeron que la ambulancia llegó muy rápido. Ellos le dieron los primeros auxilios y le ponían toallas para estancar un poco la sangre. Gracias a esa persona, porque si no hubiera llegado muerto a urgencias", relató.

Respecto a cómo se enteró del ataque, indicó que el amigo a quien le fue a dejar flores "me llamó por teléfono y me avisó que partiera al sitio del suceso, pero ahí ya no había nada, ya se lo habían llevado a la posta".

Rafael aprovechó la instancia para que acusar que la municipalidad de la comuna "ni siquiera se ha dignado a venir a verme, a ver cómo estoy, qué necesito. Nada. Y tengo patente de la municipalidad, trabajo en ferias libres de La Cisterna".

"Un sueño que costó años y te lo quitan así"

La mañana de este martes Rafael pudo ir hasta el hospital a ver a Patricio: "Está estable, lo tuvieron que operar de urgencia, porque las puñaladas fueron muy profundas. La cara se la dejaron imposible. Tiene muchos moretones, perdió toda su dentadura de adelante. Es impresionante".

La pareja de la víctima indicó que él pensaba que la camioneta en la que se movilizaba no se la habían robado: "Como se resistió y él no pasaba la llave... Ahora cuando yo llegué a verlo, me preguntó '¿y la camioneta está?' 'No, te la robaron. Pero a mí no me interesa', le dije yo".

Pese a que aseguró que lo material no le importa, sí reconoció que "lo más tremendo es que fue un logro de años para juntar un pie, para que nos dieran un crédito y que, de la noche a la mañana, en menos de una semana..."

"Un sueño que costó años, de juntar peso por peso, el sacrificio de trabajar en la feria y que te lo quiten así, en minutos", añadió.

"Lo único que me decía era que lo abrazara, que le diera cariño"

Rafael reveló que padece un cáncer a la sangre y que actualmente está con tratamiento, lo que le imposibilita trabajar con regularidad. "Él es quien lleva el sustento, porque yo no puedo trabajar todos los días", explicó.

"Lo único que le decía era que esté tranquilo, que se va a recuperar rápido. Pero lo único que él me decía era que lo abrazara, que le diera cariño", recordó, sobre los minutos que pasó con él en el hospital.

"Él se preocupa mucho, porque vivimos los dos. Tenemos familia, pero vivimos solo los dos. Tenemos mucha gente que nos quiere, nos respetan mucho", agregó.