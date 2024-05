Kast y eventual candidatura presidencial de Matthei: "Si ya todos lo tienen decidido sería mejor que lo sinceren"

08 may. 2024 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo un llamado a Evelyn Matthei a que se sincere sobre su eventual candidatura presidencial para 2025. En diálogo con Radio Pauta este miércoles, sostuvo que "la gran primaria será la primera vuelta", y se mostró dispuesto a competir en una instancia de ese tipo con quien decida Chile Vamos.

"La primera vuelta siempre ha funcionado y ha colaborado en difundir más las ideas y tener la mayor cantidad de votos para el sector. Si ya todos lo tienen decidido, sería mejor que lo sinceren", manifestó Kast, en referencia a la decisión pendiente que tiene la alcaldesa de Providencia de postularse a la presidencia.

"Nuestro adversario es la izquierda"

En esa línea, recordó que "en la primera ocasión donde perdí contra Sebastián Piñera, en el instante de mi derrota fui a plantearle que quería ayudar y a los dos días estaba recorriendo el país colaborando. En la segunda ocasión Chile Vamos se sumó a la campaña nuestra, no así Sebastián Sichel".

Foto referencial / ATON

"Nosotros, en cualquier situación en que haya que enfrentar a la izquierda vamos a estar, nuestro adversario es la izquierda", insistió el excandidato presidencial.

Del mismo modo, aseveró que "yo sí me atrevo a desafiar situaciones que antes no se hacían, la primera vuelta compitiendo con quien salga electo de la primaria de Chile Vamos. Si ya todos tienen decidido que será Evelyn Matthei, sería mejor que lo sinceren para no hacernos pasar por una puesta en escena de primeras".

El fundador de Republicanos aseguró que "tenemos claro que el adversario está en la izquierda y vamos a multiplicar el mensaje de la libertad a lo largo de todo Chile".

"No tengo por qué discutir o pelear con Matthei porque nuestras bases son similares, el estilo en cómo llevamos las cosas es distinto. Es un liderazgo distinto y por eso creo que es sano tener debate, llegar a primera vuelta y que las personas elijan qué liderazgo prefieren", zanjó.

