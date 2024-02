Moái en Museo Británico: Alcalde de Rapa Nui se abre a que permanezca en Inglaterra bajo una condición

20 feb. 2024 - 16:05 hrs.

Pese a la cantidad de años que han transcurrido, los chilenos no olvidan que en el Museo Británico de Londres, en Reino Unido, hay dos moáis que fueron extraídos desde Rapa Nui por ingleses en 1868, durante una expedición por este rincón del mundo.

La polémica volvió a reflotar en los últimos días con la improvisada campaña "Devuelvan el moái" que se gestó en redes sociales, a la que incluso se sumó el Presidente Gabriel Boric.

Ahora, el tema fue abordado por el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, en una entrevista en exclusiva con Meganoticias, en la que aseguró que no están contando con el respaldo del Gobierno.

La conversación se da a pocas horas de que el Museo Británico explicara las razones del porqué no podría devolver ambos moáis a sus tierras originarias.

Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui (Aton)

Buscando la manera en que el Museo Británico "entienda que el moái nos pertenece"

En primer lugar, la autoridad isleña aclaró que la mencionada campaña no fue ideada por el municipio ni los habitantes de Isla de Pascua, sino que surgió a propósito de un video publicado por un youtuber que exigía el retorno de las estructuras, lo que concitó el apoyo de los usuarios de redes sociales.

Por lo mismo, cuestionó que la polémica "sale en aprovechamiento de nuestra imagen, cultura y situación coyuntural que ha iniciado el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, hace cinco años, con el Museo Británico".

Hecha la precisión, Edmunds fue enfático en señalar que el Consejo de Ancianos "viene buscando la forma en que el Museo Británico entienda que el moái le pertenece a nuestro pueblo, como todos los otros que salieron de la isla. Viene tratando de encontrar un diálogo que sea fructífero para establecer que el moái nos pertenece y no al Museo".

Moái chileno en el Museo Británico (AFP)

"Nos falta el apoyo del Gobierno"

Las gestiones se están haciendo —incluso se envió una carta al Rey Carlos III en 2023—, pero el alcalde aseguró que "nos falta el apoyo del gobierno chileno que, a través de la Cancillería, nos pudiera acompañar y lograr que el Museo Británico y el Consejo de Ancianos" lleguen a un acuerdo satisfactorio para los pascuenses.

Se refirió a los dichos de Boric a fines de enero, cuando en una entrevista en Chiloé manifestó "que nos devuelvan el moái los ingleses". Según Edmunds, él hizo esa declaración "de buenas intenciones, a sabiendas de que es el Presidente de todos nosotros".

"Lo que corresponde es instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se genere una instancia de conversación con el gobierno británico y puedan invitar al Consejo de Ancianos, la máxima autoridad en nuestra cultura, junto al Museo Británico para que se dialogue y llegue a la conclusión de que el moái Hoa Hakananai' y el moái Hava —ambos en el recinto de Londres— pertenecen al pueblo de Rapa Nui".

Falta que el Museo Británico "entienda" para dar un paso clave

De acuerdo al alcalde, el traer de vuelta a las dos estructuras chilenas "es un asunto que el Consejo de Ancianos tiene que consultar a su pueblo (si las quieren de regreso o como embajadoras de Rapa Nui en el museo inglés). Esa consulta no se ha hecho, precisamente porque no se han establecido estas conversaciones, no se ha llegado a la conclusión de que el Museo Británico finalmente entiende que es nuestro".

"Ellos (el museo) hoy mantienen la versión de que ese moái les fue donado por los Rapa Nui en 1868, cuando no eran reconocidos como chilenos, y eso no es verdad, no existe información de que haya sido así", acusó.

Moái chileno en el Museo Británico (AFP)

En caso de que el Gobierno no haga formal su apoyo a las autoridades isleñas, están analizando la opción de contratar asesoría legal internacional "para que se siga el camino jurídico y se compruebe de que el moái pertenece al pueblo de Rapa Nui", detalle el jefe de la comuna que pertenece a la región de Valparaíso.

"No queremos avanzar en ese camino (jurídico), porque queremos probar la vía del diálogo y la diplomacia, porque nos respetamos y queremos que exista una relación óptima entre Rapa Nui y el pueblo británico", manifestó.

Dispuesto a que los moáis sigan en Reino Unido, pero...

Edmunds dijo que si en un diálogo con el Museo Británico se logra un acuerdo que beneficia a todas las partes, y eso signifique que los moáis permanezcan en el recinto europeo, están abiertos a aceptarlo, pero bajo una condición.

"Podría ser beneficioso para el Museo si el moái pudiese viajar a otras partes de Europa con el acompañamiento nuestro, lo que le da un plus. Todo eso podría ser positivo para ambas partes y esas ganancias (monetarias) se pueden traducir permanente en ingresos para la conservación de lo que tenemos aquí, previniendo la degradación de los moáis", concluyó el entrevistado.