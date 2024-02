Láminas de seguridad en autos: ¿Cómo son los implementos que protegieron a Naya Fácil en encerrona frustrada?

16 feb. 2024 - 15:35 hrs.

La mañana de este viernes la conocida influencer chilena Naya Fácil fue víctima de un intento frustrado de encerrona en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

Durante este lamentable incidente, la mujer señaló que las láminas de seguridad instaladas en su vehículo la protegieron mientras estaba siendo atacada por los asaltantes.

"Yo quedé paralizada y no podía bajarme del auto, y me estaban rompiendo el vidrio con fierros. Yo tengo láminas de seguridad, por lo tanto, estuvieron alrededor de tres minutos tratando de romperme el vidrio y no pudieron", comentó a la prensa.

¿Qué son las láminas de seguridad?

Las láminas de seguridad utilizadas en los automóviles son películas de determinado grosor que se adhieren en la parte interna del vidrio del vehículo.

Estas pueden ser transparentes o tinteadas y tienen por función aumentar la resistencia de impacto, ejerciendo presión hacia afuera, según indica Procar.

Es un accesorio que se recomienda instalar por medio de profesionales para asegurar una buena adhesión que se mantenga durante el tiempo.

También se aconseja buscar láminas que estén verificados por la Ley 21.147, la cual permite el uso de vidrios oscuros o polarizados de los vehículos motorizados.

¿Cuáles son los beneficios de las láminas de seguridad?

Las láminas de seguridad se han popularizado ante el aumento de los portonazos y otros delitos vinculados al robo de automóviles, funcionando como una capa protectora antes posibles impactos contundentes.

También en caso de que una ventana se rompa, ya sea en una accidente o asalto, la lámina retiene el vidrio protegiendo a los pasajeros.

Otro de sus beneficios es su capacidad de protección antes los rayos UV, ayudando a disminuir el calor dentro del vehículo y reduciendo el uso de aire acondicionado, según se explica en el medio citado.

¿Cuál es el valor de las láminas de seguridad?

Hay diferentes talleres automotrices que realizan la instalación, la cual varía en precio de acuerdo al tipo de vehículo y su tamaño.

También varía su valor según cuántas superficies, tanto ventanas como vidrios, deseas proteger con la lámina en tu vehículo.

Los precios del mercado fluctúan entre 100 a 350 mil pesos, incluyendo en la mayoría de los casos la aplicación profesional del elemento.

