Viña del Mar: ¿Cuál será la temperatura más alta durante esta semana?

13 feb. 2024 - 15:00 hrs.

En Viña del Mar, en la región de Valparaíso, las temperaturas oscilarán entre 15º C y 22º C desde este martes 13 de febrero hasta el próximo domingo, con casi nulas probabilidades de lluvias.

Reportes meteorológicos reflejan que los cielos de la comuna costera estarán parcialmente nublados este martes y pasarán a despejados a partir del jueves, con una máxima que irá subiendo desde los 19º C.

¿Cómo estará el tiempo a partir del viernes?

El viernes y sábado serán los dos días que registrarán un peak de 22º C, con cielos soleados y mínimas que continuarán entre 15º C y 16º C.

En la también llamada “Ciudad Jardín”, el fin de semana finalizará con un domingo sin nubosidad y con una máxima que promete descender hasta los 19º C.

