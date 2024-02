Miguel 'Negro' Piñera por muerte de su hermano Sebastián: "Siempre le decía que vendiera ese helicóptero"

13 feb. 2024 - 13:05 hrs.

A una semana del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, su hermano Miguel “Negro” Piñera reveló detalles sobre cómo se enteró de su muerte, cómo vivió ese momento y cómo percibe su figura ahora.

¿Qué dijo el “Negro” Piñera sobre la muerte de su hermano Sebastián?

En entrevista con Chilevisión, Miguel Piñera dio a conocer que desde que supo de la muerte de su hermano “cada día se pone peor, pero (hay) sentimientos encontrados, por un lado, estoy muy triste, inesperado todo… Estaba viviendo un muy lindo momento, Sebastián, compartiendo con los nietos como ya no tenía pega, aunque igual seguía trabajando, porque el hombre era trabajólico”.

En cuanto a cómo se enteró de la muerte del expresidente, confesó que “me llamó un amigo que estaba en Lago Ranco, me dice: '¿Negro, tu hermano tiene un helicóptero blanco? Porque estoy viendo que se cayó un helicóptero aquí en el lago, supongo que no era tu hermano'. 'No tengo idea compadre' (respondió él), ahí empecé a averiguar y era mi hermano”.

“Fue tan inesperado, estaba viviendo un momento tan lindo (…) Yo ya no tengo palabras, a mí no me quedan lágrimas, mi hermano (era) querido, mi hermano (era) una persona única, cariñoso, muy cariñoso igual”, agregó.

“Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito”

Más adelante, contó una anécdota de cuando la madre de ambos estaba en su lecho de muerte. “Mi madre agonizó (…) y llamó a mi hermano cuando se dio cuenta de que en cualquier momento se iba. Llamó a mi hermano, mi mamá sacó una biblia, le hizo poner la mano arriba de la biblia y le dijo: ’Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito’”, indicó.

"La verdad se hizo cargo de mí, fue muy cariñoso, me llamaba siempre, fue muy tierno conmigo. (Me siento) totalmente huérfano, me llamaba día por medio -'¿Negro, cómo estás, qué necesitas?'-. Ahora hay ese mito de que Sebastián me depositaba, empezó (Stefan) Kramer con esos chistes, eso es un mito porque yo toda mi vida he trabajado", aseveró.

“Siempre le decía 'vende ese helicóptero'”

Posteriormente, aseguró que "yo era el regalón de Sebastián, no tengo palabras para contar todo el dolor que tengo adentro en el corazón".

Además, detalló que Sebastián "fue muy austero toda su vida, podría haber tenido el mejor helicóptero del mundo y andaba en un Robinson que era modesto. Yo siempre le decía 'vende ese helicóptero', siempre tuve la tincada de que algo iba a pasar".

"Las veces que yo viajé con él, cuando había turbulencias era terrible, aparte de repente, manejando, hablaba por celular, yo le decía: 'Hermano, concéntrate'", añadió.

"Yo siempre le tuve miedo a ese helicóptero, si a ese helicóptero nadie (de la familia) quería subirse, y para la campaña (de Sebastián como senador) viajamos harto en helicóptero y era terrible", enfatizó.

Por último, manifestó que Sebastián “era de otro mundo, por eso a mí me dolió mucho lo del estallido (social) porque creo que fueron muy crueles con mi hermano, bueno, el Presidente (Gabriel) Boric hizo un mea culpa ahora en el Congreso, yo se lo agradezco mucho, pero me hubiera gustado que hubiese sido en vida. Yo le agradecí al Presidente porque tuvo lindas palabras para Sebastián”.

