12 feb. 2024 - 17:30 hrs.

La tragedia protagonizada por el exmandatario Sebastián Piñera, se suma a una larga lista de accidentes que tienen como punto en común el helicóptero Robinson R44, el mismo que capotó el pasado 6 de febrero, terminando con su vida.

Mega Investiga accedió a un registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que determinó que el mismo modelo de la aeronave aparece involucrado en 16 siniestros, desde el 2014 a la fecha.

En el análisis de estos antecedentes, se logró determinar que en diez de estos casos, que ya se encuentran cerrados, los accidentes fueron producto de errores en las maniobras y decisiones del piloto, descartando así fallas mecánicas en las aeronaves.

El listado de la DGAC, lo integran nombres de distintos empresarios y políticos que se vieron envueltos en estos incidentes, algunos de los cuales terminaron con heridos y víctimas fatales.

Un embajador y el expresidente de la CPC

Lo que era un tranquilo viaje a las termas Quilaquín, Región del Biobío, terminó en una tragedia. El 13 de febrero de 2015, Ítalo Zunino, otrora embajador de Chile en Japón, militante demócrata cristiano y conocido empresario de la zona, se alistaba para emprender vuelo en su helicóptero junto a otras tres personas.

Cerca de las 15:30 la aeronave se elevó rumbo a las termas, no sin antes realizar varios sobrevuelos sobre la zona, para que los acompañantes pudieran conocer el lugar desde la altura.

Al momento de aterrizar, tuvieron dos intentos fallidos, luego de que se encendiera una luz roja en el tablero. Debido al inconveniente, optaron por aterrizar en un lugar más abajo de la montaña. Cinco minutos después, se volvió a prender la alarma, aunque esta vez, el helicóptero comenzó a caer rápidamente hasta estrellarse en el terreno.

Solo uno de los pasajeros logró salir, Miguel Zunino, nieto del empresario. Los otros tres, entre ellos el piloto y el empresario, fallecieron al interior de la aeronave. Tras la investigación, la DGAC determinó que la causa del accidente fue el agotamiento del combustible disponible en la aeronave, que era insuficiente para el vuelo efectuado.

Otro de los casos, involucró al expresidente de la Corporación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, en un accidente ocurrido en un estacionamiento de autos de la empresa Frutícola en Chillán, en marzo de 2017.

A pocos metros de despegar, el dirigente empresarial impactó el helicóptero que piloteaba en el mástil de una bandera ubicada en el lugar, lo que provocó la caída del Robinson R44, dejándolo a él y a dos de los pasajeros con heridas graves.

La DGAC determinó que el área del estacionamiento no era apta para el despegue de la aeronave, ya que había presencia de árboles, carpas, vehículos estacionados y tres mástiles de bandera, los cuales "restringieron las maniobras de aterrizaje y despegue del helicóptero".

Por este hecho, el empresario fue formalizado por el delito de lesiones graves y menos graves, sin embargo, el 24 de marzo de 2022, Biobío dio a conocer que Sutil había logrado un millonario acuerdo con las víctimas, quienes reconocieron que al empresario no le cabía "responsabilidad alguna en los hechos que motivaron el accidente que causó las lesiones", por lo que terminó sobreseído.

A estos casos, se suma un accidente ocurrido en junio de 2017, en el centro de ski La Parva, en la comuna de Lo Barnechea, y donde también aparece el nombre del R44.

De acuerdo a la investigación, el piloto del helicóptero, a pocos minutos de sobrevolar la zona, “sintió una baja de revoluciones del rotor principal” y descendió hasta impactar en la nieve. Ni él ni los dos tripulantes que lo acompañaban resultaron con lesiones, y la DGAC determinó que la causa fue por pérdida del control del vehículo aéreo.

Cinco años más tarde, ocurriría un nuevo accidente, esta vez protagonizado por un R66, versión más nueva del modelo que manejaba el exmandatario. El hecho ocurrió el día del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, cuando cerca de las 14:50 horas, el empresario Eduardo Matte Rozas y su esposa, Ana Luisa Villegas, despegaron en la aeronave.

Según testigos, a pocos metros del lugar, el helicóptero chocó contra un pino ubicado en la zona costera, lo que habría provocado la caída del helicóptero. El hecho aún está en investigación en la DGAC.

Uno de los últimos registros de accidentes del modelo R44 ocurrió sólo cinco días antes de la tragedia del lago Ranco. El hecho ocurrió el 1 de febrero, en el sector Nueva Braunau, en Puerto Varas. Así, solo entre 2023 y 2024 se registran cinco accidentes de este modelo y todos se encuentran en proceso de investigación.

R44: ¿Un modelo obsoleto?

El Robinson R44 es uno de los modelos más vendidos, desde que comenzó su comercialización en la década del noventa. Se estima que hay cerca de 14 mil helicópteros de este tipo que circulan alrededor del mundo y cerca de 150 vuelan en nuestro país.

El representante de la marca en Chile, Sergio Nuño, es uno de los que mejor conoce el modelo de la aeronave que manejaba su amigo, el expresidente Piñera, y asegura que los accidentes que registra este modelo responden a errores cometidos por los pilotos.

Así, señala que el quedarse sin combustible, impactar una bandera por desviar la atención o llevar más allá de los límites a la aeronave, demuestran que "en ninguno de ellos los helicópteros tiene responsabilidad alguna en lo ocurrido, sino que tiene directa relación con la operación de la aeronave y no con la característica propia de esta".



Sin embargo, para otros expertos, el R44 no entrega las herramientas de seguridad suficientes para enfrentar emergencias, y sería una aeronave prácticamente obsoleta. "Es como andar en auto y después andar en motoneta. Me siento frágil, vulnerable, en un motor a pistón versus un motor a turbina", señala Alonso Rossi, piloto comercial de helicópteros y expiloto de Carabineros.

Rossi asegura que el modelo siniestrado no tenía las condiciones básicas de seguridad para pilotar en las condiciones en que lo hizo el exmandatario y que, personalmente, él no se hubiese subido. A modo de ejemplo, afirma que la aeronave "no tenía utilización de un defrost para desempañar (...) Era muy difícil soltar el cinturón del piloto ¿De qué estamos hablando? Ahí hay una falla de diseño más o menos importante".

Un punto que refuta el representante de Robinson en Chile. Nuño asegura que tienen un sistema de calefacción que “aplicado correctamente, tira un chorro de aire bastante potente movido por una turbina del motor que rápidamente saca el vapor de los parabrisas y ventanas en el interior, por tanto, es absolutamente falso que no exista un sistema de defrost”.

En 2018, un artículo de Los Angeles Times, abordó las cifras de accidentes que rodeaban a los helicópteros R44, alertando que el modelo que piloteaba Piñera, "estuvo involucrado en 42 accidentes fatales en los EE. UU. entre 2006 y 2016, más que cualquier otro helicóptero civil".

Para Nuño es esperable que exista un número abultado de accidentes, dada la cantidad de helicópteros de este tipo que están en vuelo y asegura que "quienes los pilotean son personas que no son profesionales, no son pilotos que se dedican como profesión a volar, sino que por lo general son empresarios, personas que ocupan sus helicópteros en los tiempos libres de placer y por ende, no están permanentemente sujetas al rigor de un piloto profesional".

Pero este es justamente uno de los argumentos que critica el exintegrante de Carabineros. "Se está vendiendo a un bajo precio y lo están comprando personas que no parten volando a los 20 o 25 años, cuando usted está en las mejores condiciones físicas, lo están comprando personas de 40 a 45 años, que por lo barato, están diciendo: "Ah, quiero partir con esto”, pero aquí se dan cuenta que lo barato al final, no es que cueste caro, es que cuesta vidas, y en seguridad aérea no se puede escatimar", concluye Rossi.

El domingo 11 de febrero terminaron las labores para recuperar el helicóptero de Piñera y que se encontraba a 28 metros de profundidad en el Lago Ranco. La aeronave ya está en las dependencias de la DGAC en Santiago, lugar donde se llevarán a cabo los peritajes de cada una de las piezas, en un trabajo que podría extenderse hasta por ocho meses.