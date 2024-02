"Los que tienen que hacer la pega, no la hacen": Las críticas de buzo que halló el cuerpo de Michelle Silva

13 feb. 2024 - 13:35 hrs.

El Servicio Médico Legal (SML) determinó el lunes que el cuerpo hallado en el río Aconcagua es el de Michelle Silva, la joven de 20 año que estaba desaparecida desde el pasado 6 de enero.

Después de una búsqueda de más de 30 días, la familia de Michelle decidió gestionar una indagatoria aparte de la realizada por la policía. Esta otra búsqueda fue efectuada por buzos especializados particulares, quienes encontraron el cuerpo de la joven el 10 de febrero.

El lunes se determinó que el cuerpo encontrado en el Río Aconcagua era el de Michelle Silva /Aton

Los buzos habrían buscado en las coordenadas que indicó Claudio Figueroa, el sujeto que confesó haber asesinado a la joven y después lanzar su cuerpo al caudal del río.

"Esa niña estuvo muchos días ahí"

Pablo Garcés, uno de los buzos rescatistas responsable de encontrar el cuerpo de Michelle, criticó fuertemente a las autoridades respecto a la búsqueda de la muchacha.

"Esa niña estuvo muchos días ahí. Yo creo que si hubieran pasado una semana antes la habrían encontrado", indicó el hombre en una entrevista a Canal 13.

"Ahí se dan cuenta que los que tienen que hacer la pega, no la hacen", agregó al medio.

"En medio día, hicieron más de lo que habían hecho todos"

Claudia Gutiérrez, madre de Michelle, mostró su agradecimiento a los rescatistas privados que se trasladaron desde la región de los Ríos para colaborar en la búsqueda de la joven.

"En medio día, hicieron más de lo que habían hecho todos, porque ellos se metieron altiro a bucear y a buscar", manifestó la mujer en la entrevista.

En la misma línea se mostró poco satisfecha con el operativo de búsqueda realizado por la policía para encontrar a Michelle.

"Me la buscaron dos semanas, me dijeron que ya no iban a hacer más búsqueda, que se iban a dirigir a unos puntos que tomaron desde arriba" dijo.

Respecto a los próximos pasos a seguir, el fiscal Eduardo Fajardo señaló que deben coordinar con el Servicio Médico Legal, por medio de un equipo multidisciplinario, la autopsia que se le realizará al cuerpo de la joven.

