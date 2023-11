Revelan que Falla Cariño Botado podría generar terremotos de magnitud 7,5: Tiene similitudes con la de San Ramón

07 nov. 2023 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Investigadores de la Universidad de Chile, y de otras casas de estudio de Francia y Estados Unidos, realizaron un estudio que revela detalles del potencial sismogénico de la Falla Cariño Botado, ubicada a los pies de la Cordillera de Los Andes, en el borde oriental de las ciudades de Los Andes y San Esteban, región de Valparaíso.

De acuerdo al paper publicado en septiembre pasado en la revista Geomorphology, la Falla Cariño Botado presenta similitudes con la de San Ramón, ubicada en la Región Metropolitana, y podría ser capaz de generar terremotos de hasta 7,5 de magnitud.

¿Qué se sabe de la Falla Cariño Botado?

La Falla Cariño Botado (FCB) se encuentra ubicada a 50 kilómetros al norte de Santiago y está alineada con la de San Ramón, que cruza ocho comunas del piedemonte cordillerano de la capital.

Si bien la FCB se conoce desde hace al menos 15 años, no se tenían mayores conocimientos sobre su tectónica y potencial sismogénico. Sin embargo, esto cambió gracias a la investigación publicada por investigadores de la Universidad de Chile, University of Iceland, University of Toulouse (Francia) y Baylor University (Estados Unidos), quienes realizaron mapeos en terreno, datación y revisión de bibliografía durante varios años.

"Los principales desafíos que enfrentamos para llevar a cabo el trabajo se relacionaron con dilucidar con mayor detalle el rango temporal de las últimas activaciones con evidencia de ruptura superficial de la falla, así como la cantidad de deslizamiento asociado", explicó José Estay, el investigador principal del estudio, al Departamento de Geología de la Universidad de Chile.

"En ese sentido, fue crucial encontrar un sitio con evidencia de su último período de actividad, seleccionar sedimentos adecuados para fechar este episodio e idear un método para estimar el deslizamiento asociado a este último movimiento", agregó.

Las revelaciones del estudio sobre la Falla Cariño Botado

Los investigadores determinaron que la FCB se ubica en la precordillera de la región de Valparaíso, en sentido norte-sur, y que tiene al menos 15 kilómetros de extensión .

. Además, sostuvieron que es una falla inversa, es decir, que monta rocas de millones de años de antigüedad del bloque cordillerano sobre sedimentos recientes de miles de años. Asimismo, aseguraron que se encuentra activa , ya que afecta a capas de unos 8.700 años de antigüedad, y que forma parte de un sistema estructural mayor, llamado "Pocuro".

, ya que afecta a capas de unos 8.700 años de antigüedad, y que forma parte de un sistema estructural mayor, llamado "Pocuro". El estudio indicó que la FCB sería capaz de generar terremotos superficiales de magnitudes entre 6 y 7,5, y que presenta varias similitudes con la falla de San Ramón.

Similitudes entre la Falla Cariño Botado y la de San Ramón

El doctor Gabriel Easton, investigador del departamento de Geología de la U. de Chile y uno de los co-autores del estudio, explicó que "desde un punto de vista morfológico y estructural, la FCB presenta similitudes con la Falla San Ramón, aunque aún debe estudiarse si existe una conexión en profundidad".

Por su parte, la doctora Luisa Pinto, también co-autora, expuso que "proponemos que hay una potencial correlación temporal entre ambas fallas".

"Nuestro estudio muestra que la actividad de la FCB está acotada entre los 8.700 y 2.500 años. Nosotros planteamos que estaría más cerca de los 8.000 años, como la Falla San Ramón (...) Ambas comparten una similar ubicación espacial, se desarrollan en el borde occidental de la Cordillera Principal de Los Andes, afectan depósitos de abanicos aluviales y se desarrollan terrazas fluviales en el bloque alzado de la cordillera", agregó.

Llaman a autoridades a mejorar la planificación territorial

A finales de septiembre, los investigadores presentaron los resultados a la comunidad y a las autoridades de San Esteban, haciendo un llamado a mejorar las herramientas de planificación territorial.

Estay afirmó que "los estudios sobre amenazas geológicas cerca de áreas pobladas, en específico sobre fallas corticales activas, son importantes, ya que nos permiten conocer en mayor profundidad las características que tienen estos objetos con potencial sismogénico".

"A diferencia de otras amenazas geológicas, que suelen ser mucho más frecuentes, como inundaciones, erupciones, flujos de barro, etc., los terremotos corticales suelen suceder en contadas ocasiones a lo largo de miles o decenas de miles de años y tienen la capacidad de generar gran destrucción en su zona de ruptura", sostuvo.

La concejala de la comuna, Marian Leiva, cuenta que el municipio ha realizado dos charlas de sociabilización sobre los resultados del estudio.

"Desde el Concejo Municipal se sociabilizaron ambas actividades en sesiones de concejo transmitidas hacia la comunidad, solicitando mayor participación de la municipalidad en la difusión y sociabilización de los resultados de dichos estudios, siendo una prioridad trabajar coordinadamente con el área de educación, a través de los establecimientos educacionales y su red de ciencias comunal, desde donde se pueden generar espacios de aprendizaje y concientización", afirmó.