Confirman que los siete deportistas cubanos que se fugaron de la Villa Panamericana "están en diferentes regiones"

07 nov. 2023 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los siete deportistas cubanos que no regresaron a su país junto a la delegación correspondiente tras el fin de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estarían en diferentes regiones de Chile.

Así lo detalló Mijail Bonito, abogado del estudio jurídico Hurtado y Bonito Abogados que tomó la representación de los atletas que desean permanecer en territorio nacional. Cabe recordar que su situación migratoria es regular, ya que sus visas por el evento deportivo están vigentes hasta el 12 de noviembre.

¿Qué dijo el abogado de los deportistas cubanos que se fugaron de la Villa Panamericana?

En entrevista con Radio Universo este martes, Bonito confirmó que los deportistas están bien de salud y en casas de amigos. "De hecho, están en diferentes regiones, ni siquiera están todos en la misma a la vez", dijo, puntualizando que uno de ellos está en Santiago y el resto en otras zonas.

"Sus permisos de permanencia transitoria en el país no han caducado, entiendo que caducan en los próximos días, pero eso es absolutamente irrelevante con respecto al refugio; el asilo político no tiene que ver para nada con irregularidades", sumó.

¿Los deportistas cubanos pedirán asilo político a Chile?

El también exasesor en materia migratoria del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera indicó que "en ese proceso, es posible desde la irregularidad solicitar refugio y asilo político, pero también puede hacerse desde la regularidad misma, porque pueden existir circunstancias sobrevinientes. Pero esa es una decisión que nosotros tomaremos hoy día, en las próximas horas, en reuniones que tenemos con nuestros clientes".

En esa línea, Bonito precisó que el pedir refugio o asilo será analizado con cada una de las personas involucradas "para ver en qué se encuadra cada uno porque ningún caso es igual a otro; las circunstancias personales son las que determinan el procedimiento a ocupar en cada uno".

"No es sólo que no quieran volver a Cuba; cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de un país democrático en regla general, donde una persona está en su delegación, termina los Juegos Panamericanos, se va a un hotel por 15 días y se va de vuelta a su casa sin ningún problema, no", agregó.

Abogado de deportistas chilenos espera que Chile "opere en virtud de la protección de las personas"

El abogado mencionó que "ellos son parte de una delegación oficial de un Estado, que vienen con pasaportes entregados por ese Estado, que además les son retenidos al ingreso a Chile y les son devueltos sólo para salir. Además, hay un tremendo número de normativas, tanto administrativas, incluso de tipo penal, que sancionan a las personas que abandonan las delegaciones cubanas en el exterior, aquellas personas que osan buscar la libertad".

"Lo que importa acá es que el Estado de Chile opere en virtud de la protección de las personas a las que está obligado a proteger, más allá de cuál sea el otro Estado, todos los estados hacen esto en algún minuto", añadió.

"No debería convertirse en un tema político"

Asimismo, Bonito expuso que "salvo que las autoridades políticas del Estado comiencen a opinar sobre el particular, no debería convertirse en un tema político y nosotros buscamos que no se convierta en un tema político" y que "esto ha pasado en muchísimas ocasiones. Ahora, este un caso de alto perfil porque eran miembros de una delegación, pero miembros de otras delegaciones han quedado en Chile por mucho tiempo".

"Hay todo un proceso que no tiene por qué estar motivado políticamente ni tener la intervención de autoridades políticas del Estado chileno en este minuto; si se solicita refugio, hay una comisión que la analiza, que está nombrado por ley (...) que tiene que analizar el caso específico, más allá de las consideraciones ideológicas de cada uno", señaló.

El abogado aseguró que luego de que se presente el recurso, ya sea asilo o refugio, los deportistas pueden esperar las respuestas en Chile, y cuando sean formalizadas las solicitudes "la propia ley les otorga un visado de residencia temporal por ocho meses, prorrogable durante el tiempo en que se esté analizando el fondo de su solicitud", acotó.