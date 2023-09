Video en redes sociales especulaba que un puma negro merodeaba por el Maule: ¿Qué animal era en realidad?

26 sept. 2023 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un video publicado en redes sociales, usuarios aseguraban ver a un extraño felino de gran tamaño y color negro merodeando en la comuna de San Clemente, región del Maule.

Ante el curioso avistamiento y por las características del animal, algunos cibernautas aseguraron que se podría tratar de un puma negro, otros más osados especularon que se podía tratar de una pantera, pero nada más alejado de la realidad.

¿Qué animal era?

A propósito del video compartido por la cuenta de Instagram @defensores_region_del_maule, Meganoticias.cl se contactó con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la región del Maule.

Desde esa entidad, al ser consultados por el registro en cuestión, fueron tajantes al precisar que no se trataba ni de un puma ni mucho menos de una pantera, sino de un gato, un gato de gran tamaño.

Felipe Barrios, jefe del departamento de áreas protegidas de la Conaf del Maule indicó que "en Chile no tenemos pumas negros. Los pumas negros se denominan panteras y no son parte del hemisferio sur. Están desplazados hacia África Central y esas zonas. Las panteras no existen aquí en Chile. Podrían haber, a lo mejor, en la zona norte de Canadá, pero es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, no hay avistamientos aún".

"Analizando un poco el tamaño del animal que se ve, el tamaño del árbol, más o menos, llegando a una relación, tampoco da el tamaño que debiera tener un puma", agregó.

A ese factor, Barrios suma que "lamentablemente, (está) cercano a las áreas silvestres que la gente va a botar animales. Y claro, es una zona donde hay casas cercanas, donde también hay alimento para los gatos porque se alimentan de lo que sea. El gato es un animal depredador muy feroz, sobre todo en las áreas silvestres. Se alimentan de huevos, de larvas, de lo que sea, aves. Entonces, no es difícil identificar que podría ser un gato".

Eso sí, aclara que hubo avistamientos de pumas con anterioridad, pero subraya que "ver un puma en las condiciones que se tienen ahora es difícil".

"Los pumas generalmente no están cercanos a la comunidad, no andan de día. Si buscan alimento, el alimento generalmente lo buscan de noche. Y en el sector, nosotros tenemos instaladas cámaras trampa que identifican la fauna que existe en el lugar y hasta ahora no hemos registrado imágenes de pumas. Entonces, no podemos descartar que sí existan pumas en el sector, pero el avistamiento es muy difícil", detalla.

¿Qué hacer si me encuentro con un puma?

En el caso de toparse realmente con un animal silvestre, como es el caso de un puma, el experto detalla que "lo primero es mantener la calma. Los pumas en general no son animales que sean peligrosos inmediatamente. Los pumas se ponen a la defensiva cuando está cerca de una madriguera, cuando tiene algún cachorro cerca. Ahí hay un nivel de peligrosidad. Pero, en general, uno (debe) mantener la calma, alejarse y, obviamente, dar cuenta a la autoridad".

