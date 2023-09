Boric en Elegidos: "La acusación constitucional contra el ministro de Educación (Raúl Figueroa) fue equivocada"

10 sept. 2023 - 18:51 hrs.

Este domingo 10 de septiembre se estrena el último capítulo de "Elegidos, 50 años en primera persona". En una íntima entrevista, Francisco Melo conversó con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, quien compartió cómo supo del Golpe de Estado cuando era un niño y sus inicios como militante político. Además, desclasificó su visión sobre el mandato de su antecesor, Sebastián Piñera.

El presidente Boric se refirió a la persistente falta de acuerdos y la necesidad de reconocer errores para avanzar en la política. "Hay ciertas reformas estructurales que han sido difíciles de sacar adelante por la falta de convergencia entre el gobierno y la oposición, y sobre todo la falta de velocidad en el proceso. Para tener éxito es importante reconocer nuestros errores", dijo.

En ese sentido, reconoció: "La acusación constitucional que presentamos como oposición contra el ministro de Educación durante la pandemia (Raúl Figueroa), fue una acusación equivocada y creo que es bueno reflexionar sobre eso".

Junto a ello, enfatizó sobre los avances implementados en su gobierno, destacando que "estoy satisfecho con las contribuciones que hemos realizado para mejorar la calidad de vida de los chilenos". En particular, destacó el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el copago cero, la Ley Tea y el Royalty Minero.

Además, el actual jefe de Estado habló sobre la gestión del expresidente Piñera. "No tengo ninguna duda de que el presidente Piñera es un demócrata. Durante sus dos mandatos, buscó genuinamente lo que consideraba mejor para el país. Todavía no hemos tenido una conversación detallada sobre lo ocurrido en el estallido social, pero no tendría problema en hacerlo".

De igual manera, el mandatario reflexionó sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “Constantemente las élites políticas se alejan del sentido común. Por lo mismo, cuando se trata de equiparar la época de la Unidad Popular con el Golpe de Estado me parece que es una trampa histórica inadmisible. Nosotros no pretendemos imponer una versión de la historia. De hecho, hemos invitado a (la oposición) sumarse a una declaración de principios que reconozca explícitamente las diferencias que tenemos del pasado”.

Por su parte, Francisco Melo, el conductor de Elegidos, compartió sus sensaciones: “Es importante explorar el recorrido político que inició en Punta Arenas con su familia, un trayecto breve, pero impactante que lo encaminó a la presidencia de la República. Además, en un entorno en constante evolución, es interesante dialogar con el presidente actual. Tengo la sensación de que se sintió cómodo al hablar no solo de las responsabilidades inherentes a su cargo, sino también de la historia democrática de nuestro país. También nos dejó una reflexión sobre esta unión que debemos seguir”.

