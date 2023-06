Mañalich recomienda extender el postnatal por enfermedades respiratorias: "Hay que hacerlo por lo menos hasta agosto"

09 jun. 2023 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Jaime Mañalich, exministro de Salud, abordó las medidas que se deberían tomar ante el aumento de enfermedades respiratorias infantiles, sobre todo del virus sincicial, entre las que se encuentra la extensión del postnatal, tal como se hizo durante la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud (Minsal), en lo que va del año han fallecido cuatro menores por este tipo de enfermedades, mientras que Mañalich proyectó que la cifra podría alcanzar a 120 bebés menores seis meses durante este 2023, dato que fue desestimado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

¿Qué dijo Mañalich?

"La autoridad tiene que actuar a pesar de la impopularidad de las medidas", sostuvo el extitular de Salud, en conversación con Radio Infinita.

"En ese contexto, para mí los focos son aislar a los niños menores de un año. Si eso significa que las madres necesitan un posnatal extendido, hay que hacerlo por lo menos hasta agosto. Una medida concreta, cuesta plata, es impopular, lo que se quiera, pero hay que hacerlo", aseveró.

Uso de mascarilla

"En segundo lugar, los adultos y los jóvenes tenemos que usar mascarilla cada vez que estemos en un sitio de aglomeración", sostuvo Mañalich.

Al respecto, afirmó que esta medida se debe tomar porque "nosotros nos infectamos de nuevo con este virus (sincicial), pero nos da un resfrío común, nos da nada. Pero llegamos a ver a un niño menor y lo contagiamos".

"No hace sentido adelantar las vacaciones"

"Tercero, un lavado intensivo de manos, porque a diferencia del Covid este virus se transmite a través de las superficies inertes (...), y si no nos lavamos las manos transferimos a los lactantes", señaló.

Por otra parte, afirmó que "el foco de protección acá son los niños menores de un año, y en ese contexto yo creo que no hace ningún sentido adelantar o alargar las vacaciones, porque, sobre todo los menores de sectores más vulnerables, han pagado desde el punto de vista de salud mental y desde el unto de vista de derecho educacional, un costo, un precio, que no podemos seguir".

Proyección de 120 bebés fallecidos

Al ser consultado sobre su proyección de que este año morirán 120 menores de seis meses por enfermedades respiratorias, explicó que "hoy día tenemos una circulación, demostrada por el Instituto de Salud Pública, diez veces superior a la de un año habitual de virus sincicial respiratorio".

"El virus sincicial tenía un comportamiento antes de la pandemia y está teniendo un comportamiento mucho más agresivo y grave después de la pandemia. Precisamente porque durante los años de pandemia los niños no tuvieron contacto con el virus, no tuvieron infección y, por lo tanto, no tuvieron inmunidad", expuso.

En ese sentido, planteó que "al calcular cuál es la tasa de ataque de este virus, cuál es la circulación y extrapolar los datos epidemiológicos internacionales respecto al comportamiento de la infección, uno llega a predecir cuántos casos de infección vamos a tener este año, cuántos de ellos van a ser graves, cuánto de ellos van a estar hospitalizados, cuántos van a estar en unidades de tratamientos intensivos y cuántos desgraciadamente van a fallecer".

"La situación pareciera ser mejor a la de hace dos días"

Sobre cuál es la "clavija" que se debería apretar para evitar una crisis fuerte, respondió que "yo creo que esa clavija ya se apretó. Hoy día tenemos el decreto, hoy día se están buscando las camas, hay una sensibilidad ciudadana respecto a este tema y, por lo tanto, uno espera prácticas de autocuidado, de protección de los niños, que van a instalarse rápidamente".

"A mí me parece que la situación y el pronóstico para nuestros niños el día de hoy pareciera ser bastante mejor que lo que teníamos hace dos días atrás, donde estábamos enterándonos desde la prensa de que había dificultades para encontrar una cama", aseveró.

