Mañalich y virus sincicial: "Enfrentamos el brote más violento del que se tenga noticia en la historia de Chile"

08 jun. 2023 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, se reunió este jueves con las directivas de Renovación Nacional y Evópoli para abordar la propagación de virus respiratorios y emplazar al Gobierno a tomar acciones.

Lo anterior, luego de que se conocieran dos casos de lactantes fallecidos en la región de Valparaíso tras sufrir complicaciones derivadas del virus sincicial, lo que ha generado críticas a la jefa de la cartera de Salud, Ximena Aguilera.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Mañalich?

"Las cosas hay que denominarlas por su nombre, porque si no, uno no actúa en forma adecuada. Enfrentamos el brote más violento epidémico de virus sincicial respiratorio del que se tenga noticia en la historia sanitaria de Chile", indicó Mañalich.



Asimismo, recalcó que "esta situación no es normal, esto no es una campaña de invierno más, es una situación crítica en donde en nuestro país tenemos un brote epidémico, el más grave del que tengamos noticia, por virus sincicial respiratorio".



Según el otrora secretario de Estado, si antes el Instituto de Salud Pública "reportaba que había 400 casos a esta fecha", ahora la cifra "supera los 4.000", es decir, "hemos subido la vigilancia de este virus en particular, diez veces con relación al periodo pre-pandemia".

Luego advirtió que "de 100 niños que se hospitalizan en UTI por esta razón, seis fallecen. En período no epidémico, mueren aproximadamente entre 20 y 22 menores de un año (...) Este año, mi estimación es que —si las cosas se siguen manejando como hasta ahora— nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de seis meses fallecidos".

Hizo un llamado a "exigir más camas"

El exjefe del Minsal explicó que "el virus sincicial respiratorio es un virus RNA, parecido al virus del sarampión, y cuando golpea, cuando toma contacto por primera vez con una persona se comporta muy mal, produce generalmente una enfermedad muy grave".



"Todos nosotros podemos tener infecciones por virus sincicial, un romadizo o una cosa banal puede deberse al sincicial; pero cuando un niño, un lactante o un menor de seis años es afectado por primera vez por una enfermedad de esta naturaleza, el cuadro puede ser extremadamente grave”, detalló.

De esta manera, Mañalich hizo un llamado ay aseguró que la alerta sanitaria se debe renovar no solo por el Covid-19, sino que ante la "grave preocupación por otras infecciones respiratorias".

Todo sobre Virus sincicial