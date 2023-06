Nueva denuncia por bebé que habría muerto esperando una cama UCI en Quilpué

08 jun. 2023 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que se diera a conocer el caso de una bebé que falleció en San Antonio a la espera de ser trasladada a Arica para recibir atención médica, ahora se dio a conocer una nueva denuncia sobre otra lactante fallecida en circunstancias similares.

Se trata de una guagua de dos meses contagiada con virus sincicial, que murió esperando una cama UCI en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

¿Qué se sabe?

De acuerdo al diario La Estrella, la bebé murió el pasado viernes 2 de junio en el Hospital de Quilpué, luego de esperar cerca de 12 horas un cupo para ser trasladada al Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar.

Su padre señaló al citado medio que decidieron hacer público el hecho luego del caso de Mía, quien murió el martes en el Hospital de San Antonio.

En el caso de su hija, esta fue llevada por su madre a la urgencia infantil del recinto asistencial el miércoles 31 de mayo, quedando hospitalizada por virus sincicial y rinovirus.

La bebé se agravó y el viernes se le comunicó a sus padres que necesitaba ser trasladada por el agravamiento de su condición.

"Pasaron todo el día buscándole un cupo"

"Pasaron todo el día buscándole un cupo porque fue como a las 8 o 9 de la mañana", dijo la madre, añadiendo que recién a las 21:30 horas le consiguieron una cama en la UCI del Hospital Gustavo Fricke.

Sin embargo, mientras esperaban la ambulancia, su hija sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a que se le dio reanimación por 30 minutos, finalmente falleció.

"El miércoles la doctora me dijo 'tu hija está a un paso de pasar a la UCI'. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento? Ella tenía antecedentes, porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas, aunque ya estaba en buen peso, pero ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara", agregó la madre.