"Me duele todo lo que está pasando": Madre de niño que sufrió tocaciones en operativo de salud en colegio de Talcahuano

08 jun. 2023 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las madres de los menores que fueron afectados en un operativo de salud en un colegio de Talcahuano, instancia en la que habrían sufrido tocaciones, entregó su testimonio del hecho y pidió consecuencias para la directora del establecimiento, quien por ahora está suspendida de sus funciones, y los trabajadores de salud involucrados.

Cabe recordar que el supuesto control médico había sido realizado por médicos de un Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf), pese a que los apoderados aseguran que en ningún momento se les pidió la autorización para este operativo.

El testimonio

"A nosotros nos llamaron por teléfono. Yo tenía solamente una llamada perdida, nada más", contó la mujer.

"Llegué al colegio, hicieron que bajara mi hijo para hablar con él. Mi hijo bajó, estaba llorando, mi sobrino igual. Les pregunté qué es lo que había pasado y mi hijo y mi sobrino me dicen que los habían tocado", señaló, agregando que les habrían mostrado videos con contenido para adultos y que les realizaron preguntas de índole sexual.

"Vinieron dos doctores y lo que más hayamos raro es por qué los doctores tuvieron que revisar a las niñas. Por qué no por último fueron las matronas o fueron mujeres, por qué hombres", cuestionó.

La apoderada relató que "llegamos todos los apoderados del quinto básico al colegio y la directora no nos quiso dar el nombre de los supuestos dos médicos".

"Tengo videos de los niños y de las niñas, todos llorando, todos diciendo lo mismo", aseveró

¿Cuál fue la explicación del colegio?

La madre indicó que la directora les dijo que el equipo "venía a hacer una charla, nada más, y el médico solamente iba a revisarles las espaldas, nada más que las espaldas, y no fue así".

"Y aunque haya sido que sólo le hayan revisado las espaldas, no tenían que hacerlo tampoco porque no nos avisaron, no nos pidieron permiso", aseveró.

Además, aseguró que desde el colegio les afirmaron que "que iban a hacer todos los cargos posibles, que iban a llegar hasta el fondo con este caso".

En ese sentido, reiteró que "no nos llegó ninguna notificación de que nuestros niños iban a ser revisados, iban a ser entrevistados, nada".

"No tendrían que haberlo hecho. A ninguno de nosotros como papá y mamá no nos preguntaron nada de nada", destacó.

Piden renuncia de la directora

la mujer sostuvo que "estamos pidiendo que renuncie a la directora, que la saquen de su cargo, y que den de baja a estos dos médicos y a las matronas que fueron al colegio".

"Con esta son tres veces que ha pasado esto, sólo que ahora fueron los médicos pero anteriormente fueron los auxiliares", recalcó.

"Me duele todo lo que está pasando"

La apoderada expresó que "lloré todo, miro a mi hijo y me vuelve a decir lo mismo. Ni yo le hago esas preguntas, ni él me cuenta algo así, y ni yo en la vida le he mostrado un video o algo besándome delante de él, como para que venga otra persona y haga eso sin permiso, sin el consentimiento de sus papás o sus mamás".

"A mí me duele todo esto que está pasando... Encuentro que nada que ver lo que hicieron, se pasaron", concluyó.