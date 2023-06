"Que no le pase esto a otros": El dramático testimonio de padres de bebé fallecida en Quilpué por virus sincicial

08 jun. 2023 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se conoció la muerte de una bebé en Quilpué, ocurrida el pasado 2 de junio, tras esperar por casi 12 horas para ser trasladada del hospital local al Gustavo Fricke de Viña del Mar, debido a un cuadro de virus sincicial y rinovirus.

Ambos padres, Yessenia y José Luis, de nacionalidad venezolana, conversaron en exclusiva con Meganoticias, e hicieron un llamado a las autoridades para evitar casos como el de su hija.

La larga espera

Según la madre, su bebé comenzó con un ataque de tos y la llevó al Hospital de Quilpué el miércoles 31 de mayo: “Como al mediodía, me atendieron inmediatamente, le hicieron rayos X y me dijeron que tenía flema en el pulmón y que iba a ser internada. Luego le hacen un examen en los moquitos y me dicen que tiene virus sincicial y rinovirus”.

“Le dieron apoyo con oxígeno, salbutamol y nebulización”, agregó, puntualizando que la atención había sido buena, pero que al día siguiente, la situación empeoró: “Se puso mal, débil, que no tenía ganas de nada y a las 2 de la mañana come por última vez”.

“El viernes en la mañana pasa la doctora revisando las cunitas y le digo que la veo mal, que no comía, y entonces la revisa y me dice que la niña está peor”, agregó.

Allí explicó que “necesitaban trasladarla a otro hospital para darle otro tipo de oxígeno y le iban a hacer otro rayos X y darle una sonda para alimentarse. Ahí me dicen que la infección había pasado a neumonía y que le iban a poner antibióticos y que debían trasladarla al Gustavo Fricke”.

“Me dijeron que estaba respirando rápido y que debían intubarla para transportarla, y cuando hicieron eso, escucho que la doctora dice que no tenía cupo para UCI sino para UTI, unidad que no era para el caso de mi hija, y a las 21:30 de la noche lograron conseguir una cama, y comenzaron a esperar la ambulancia”, relató, para luego señalar que durante la espera, su hija sufrió un paro respiratorio, y cuando llegó el vehículo no pudo resistir un segundo paro.

Un llamado a las autoridades

La madre de la menor sintió que “durante todo el día esperamos, desde las 08:30 de la mañana cuando me dijo que estaba mal y a las 10 de la noche llegó la ambulancia, todo el día estuvo grave”.

“Hago un llamado que no le pase esto a otros padres y otros bebes, no tuvo que haber tardado todo el día para trasladarla, pudieron haberla estabilizado antes o que al momento de recibirla, sabiendo mi caso que nació prematura, debieron por ejemplo meterla a UCI o trasladarla inmediatamente a Viña”, agregó.

Mientras, José Luis, el padre, aseguró que los médicos “deben mejorar su gestión y planificar mejor para que esto no le pase a otros padres. Ellos hicieron lo que estuvo en sus manos para salvar a nuestra hija, pero fallaron”.

“Hubo falta de agilidad con una niña que nació en ese mismo hospital, con la misma doctora que la atendió cuando nació, tenían en la base de datos sus antecedentes de prematura”, agregó, asegurando que “todo está colapsado, dicen que tienen la disponibilidad, pero no es tan correcto porque si tuvieran la capacidad no habría pasado lo de nuestra hija ni lo de San Antonio”.

Finalmente, acusan que falta más información sobre el virus sincicial y que solo tuvieron “una charla cuando tuve a mi hija en el hospital. Lo más importante es que la población se informe y que tengan las medidas que se tengan que tomar, como acciones más drásticas dependiendo el caso de gravedad”.

Todo sobre Virus sincicial