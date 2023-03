"Es imposible no saber nada": El desgarrador llamado de madre de joven desaparecido hace 7 días en Curicó

31 mar. 2023 - 11:30 hrs.

Este viernes 31 de marzo se cumplen 7 días de la desaparición de Carlo Ibarra, adolescente de 16 años, cuyo rastro se perdió luego de, supuestamente, haber asistido a la Fiesta de la Vendimia de Curicó, en la región del Maule.

La situación ha derivado en una exhaustiva búsqueda en la zona. Sin embargo, pese al trabajo de las policías, por ahora no hay rastros de su paradero.

La última vez que el joven se puso en contacto con su madre fue la noche del viernes recién pasado, a eso de las 22:45 horas, cuando le dijo que iba de vuelta a casa, pero nunca regresó, lo que activó las alarmas en la familia.

El llamado de la madre del adolescente

Al día de hoy, su madre, Javiera Orellana, ha utilizado todos los medios disponibles para solicitar ayuda y alguna pista que pueda ser útil para descubrir la ubicación de su hijo.

En este sentido, la mujer, en su cuenta de Facebook, ha hecho múltiples publicaciones, en las cuales también ha informado sobre algunas novedades de las diligencias.

Carlo Ibarra

En una de las más recientes, del jueves pasado, Javiera se refirió al trabajo profesional de las policías e hizo un llamado a sus conocidos: "He sido muy respetuosa con el trabajo de los profesionales, pero si hoy no hay algún indicador donde pueda estar Carlo, así tenga que ir casa por casa, lo haré".

"Imposible que nadie haya visto algún rastro de él... Ahora, a todos los papás de amigos, compañeros de colegios y conocidos de Carlo, por favor consultar a sus hijos, ellos deben saber algo... Sí o sí alguna pista de alguien con quien pudiera estar... no callen, por favor", manifestó.

"Estoy trabajando con la policía"

A su vez, recalcó que "mañana (viernes) ya es una semana desde que Carlo salió de su casa y es imposible no saber nada... Nuevamente, yo estoy trabajando con la policía, mi familia, averiguando, etc. Por lo mismo, si no contesto, no ofenderse, mi celular colapsa a veces de llamados".

"Ustedes me ven fuerte, quizás tranquila, pero debo mostrarme así ante los profesionales para tener el carácter y capacidad de encontrar a mi hijo", agregó.

Todo sobre Noticias Chile