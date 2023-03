"Yo confié en él como mamá": Madre de joven desaparecido revela que le mintió sobre fiesta en Curicó

29 mar. 2023 - 10:30 hrs.

"Me mintió, yo soy bien franca y sincera. Yo confié en él como mamá". Estas fueron las palabras de Javiera Orellana, madre de Carlo Ibarra Quezada, joven que permanece desaparecido desde el viernes pasado después de, al parecer, haber asistido a la Fiesta de la Vendimia de Curicó.

La mujer afirmó que su hijo no le dijo toda la verdad acerca del evento, puesto que, en un comienzo, le habría comentado que iría con cierta persona. No obstante, ella se enteró de que esta persona nunca lo acompañó.

Al mismo tiempo, Javiera remarcó que el último contacto que tuvo con el adolescente de 16 años fue durante la noche del viernes. En ese instante, él le dijo que iba de regreso a su casa, pero nunca regresó.

El relato de la madre del joven

La madre del joven, en conversación con un programa de Chilevisión, detalló que él "se contactó conmigo a las 22:45 horas, en donde me indicó que iba de retorno a la casa y yo confiada lo esperé. Sin embargo, no llegó y pasé toda la noche alarmada. No hubo resultado que me contestara".

"Traté de sostener contacto con sus amigos y su teléfono sonaba, pero no contestaba. Nadie de su círculo, o conocidos o familiares, tenía novedades de él", sostuvo.

Carlo Ibarra Quezada

"Me dijo que iría con una persona en particular"

En este sentido, Javiera fue enfática en señalar que "(Carlo) me mintió, yo soy bien franca y sincera. Yo confié en él como mamá. Él me dijo que iría con una persona en particular, pero cuando me empecé a alarmar, traté de dar con esta persona y resulta que nunca estuvo con él".

Y es que la mujer comenzó a indagar por su cuenta, al punto de enterarse de que se reunió con gente que estaba "fuera de su círculo social, aunque no tenemos sus identidades".

"Todas las personas coinciden en que lo vieron con una mujer, no sé si mayor o menor de edad, de pelo rubio, y los acompañaba un hombre más alto que él", manifestó.

Por último, Javiera reveló que había tenido ciertas discusiones con Carlo, pero algo que, según ella, era común: "Me estaba alzando la voz, tenía actitudes más rebeldes, pero era un niño tranquilo, 'computín', que no era fanático de las redes sociales. Puede que allí haya peligro".

