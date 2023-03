"Mamá, voy camino a la casa": La última llamada de menor desaparecido tras asistir a Fiesta de la Vendimia en Curicó

28 mar. 2023 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Carlo Ibarra Quezada, adolescente de 16 años que la noche del pasado viernes 24 de marzo desapareció luego de asistir, supuestamente, a la Fiesta de la Vendimia de Curicó, en la región del Maule.

A cuatro días desde que se le perdió el rastro, Fiscalía ordenó el procedimiento para que las policías den con el paradero del menor.

La desaparición

La madre de Carlo, Javiera Quezada, conversó con el medio VLN, revelando cómo fue el día en el que vio por última vez a su hijo.

"Él me indicó que iba con un compañero a la Vendimia. Fue bajo mi autorización, bajo un horario prudente, con toda mi confianza", relató la mujer.

La última conversación con su hijo

Por su parte, ella había ido a dejar a su hija menor con su padre, y luego regresó a su casa, momento en el que se comunicó con Carlo.

"Yo llamé a mi hijo para ver cómo estaba y para decirle que pronto iba a llegar a la casa, eso fue cerca de las 22:45 horas. Él me contestó, me dijo que estaba bien", comentó.

Sin embargo, algo extraño notó en la conversación: "Yo no sentía ruido de música ni nada, entonces me llamó la atención. Le pregunté dónde estaba y me dice 'mamá, voy camino a la casa, voy de vuelta. Tranquila, ya voy'. Y esa fue la última vez que yo hablé con Carlo".

Al día siguiente, un amigo de su hijo, quien ha ayudado en su búsqueda, logró comunicarse con él. "Este niño fue muy astuto y grabó la conversación, material que ya ha sido entregado a Fiscalía. Carlo se oye muy extraño y en ningún momento indica dónde está. Su amigo le pregunta y él está como indiferente de la situación".

Búsqueda del menor

"Se recibió una denuncia por presunta desgracia, por lo que se despachó la orden de investigar por parte de la Policía de Investigaciones. Esperamos prontamente tener respuestas positivas para su familia y la comunidad", indicó el fiscal jefe Miguel Gajardo, según el medio VLN.

Respecto a la tardanza en el procedimiento, el delegado presidencial José Patricio Correa aseguró que la orden de búsqueda "debe provenir desde la Fiscalía".

Por lo anterior, la autoridad espera que "se legisle rápidamente en el parlamento, para que estos procesos sean más ágiles en su ejecución y no demoren tanto".