Kilo de palta llegaría a los $10.000 a fines de marzo: Subiría mil pesos por semana durante este mes

14 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Para el desayuno, el almuerzo y hasta la cena. Para muchas personas, la palta es un delicioso fruto que puede estar presente en todas nuestras comidas, ya que su cremosidad y sabor combina con toda clase de alimentos.

En el último tiempo, debido a su costosa producción agrícola por la cantidad de miles de litros de agua que requiere, el kilo de paltas ha experimentado una exagerada alza en sus precios. Por ejemplo, una revisión rápida por Internet muestra que el valor más bajo es de $2.595 por kilo, mientras que el más alto supera los $6.200.

Ir a la siguiente nota

La mala noticia para las familias amantes de ella es que en las próximas semanas, probablemente, el kilo de palta llegue a los $10.000, lo que se traduciría en un aumento promedio de $1.000 semanales.

¿Qué dicen los expertos?

Paolo Vega es ingeniero agrónomo y jefe de compras en Veggo, plataforma web y aplicación móvil que comercializa frutas, verduras y hortalizas, despachándolas a sus clientes mediante delivery en comunas de la Región Metropolitana.

Recientemente, el experto señaló que "hay que observar atentamente el precio de la palta. Se estima un alza promedio de mil pesos semanales por kilo hasta abril, que es cuando aparece la palta peruana". De concretarse esta proyección, a fines de marzo habría que desembolsar $10.000 para comprar un kilo de este fruto.

Palta peruana no ayudaría a bajar los precios

La llegada de la palta peruana a nuestro país, mencionada por Vega, no sería un aliciente para controlar la subida en los precios de la palta, ya que hay un factor externo a Chile que afectaría al bolsillo de las familias fanáticas de este cremoso alimento.

Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Agrarios Productores de Perú, dijo que la crisis sociopolítica en ese país "afectará el mercado para la exportación de palta de este 2023, lo que podría influir negativamente en el precio de venta o la recepción del fruto" en Chile.

"Cuando hay una paralización, no solo se paralizan los camiones que están transportando el fruto, sino que además algunos se quedan en la carretera. Están refrigerados y pueden aguantar ahí un par de días. Pero se paraliza la cadena hacia atrás también, porque la gente no puede desplazarse a los campos, así que no se puede cosechar", agregó el experto.

¿Cómo podrían estabilizarse los precios de la palta?

Si la peruana no logra estabilizar los valores, la que podría hacerlo sería la importación a Chile de la palta colombiana, la que es muy similar a la palta Hass que se produce y vende en territorio chileno.

Su principal ventaja es que crece durante todo el año y no por temporadas, por lo que puede reemplazar a la Hass durante algunos meses y aliviar a los bolsillos de los hogares mediante una estabilización de los precios.

Todo sobre Economía