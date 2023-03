"Me estoy enfrentando al mismo diablo": Las desgarradoras palabras de la madre de Fernanda Maciel contra Felipe Rojas

14 mar. 2023 - 12:30 hrs.

"Me estoy enfrentando al mismo diablo". Esas fueron las palabras de Paola Correa, madre de Fernanda Maciel, en la previa de la séptima jornada del juicio oral contra Felipe Rojas que se lleva a cabo este martes 14 de marzo.

El sujeto es el único sospechoso e imputado por la muerte de la joven embarazada, la que desapareció a principios de 2018 y cuyos restos —junto con el de su bebé en gestación— fueron encontrados a mediados de 2019, enterrados en el patio de una bodega ubicada en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana.

Felipe Rojas "es una bestia"

Los dichos de la mujer son después de la cruda instancia que se vivió este lunes 13 en la sala del tribunal del Centro de Justicia de Santiago, pues se mostró la reconstitución de escena, el cómo habría ocurrido el brutal crimen.

"Fue terrible lo de ayer (13 de marzo), fue horroroso", manifestó la progenitora en exclusiva a Meganoticias, agregando que "yo sabía que me iba a enfrentar a algo complicado, triste. A este (Felipe Rojas) no se le puede llamar hombre, no se le puede llamar persona. Es una bestia".

Supuestos ataques a Fernanda durante el juicio

Por otro lado, la madre se refirió a la estrategia que ha adoptado la abogada del acusado, lo que ha incluido supuestos ataques personales hacia Fernanda y abordar líneas investigativas ligadas al narcotráfico y a anteriores parejas de la joven.

Al respecto, Paola manifestó que "yo sé que van a querer dejar mal a la 'Fer', pero para eso estoy aquí, para defenderla. Yo voy a ser su voz, porque ella lamentablemente no puede, porque él le quitó la vida".

"Sé a lo que vamos, pero estoy tranquila. Igual me duele, es una herida que ha costado harto cicatrizar y todo se vuelve a abrir. Ahora es con mucho más dolor, porque ahora sabemos lo que él le hizo", concluyó la progenitora antes de ingresar a la sala del juicio.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

