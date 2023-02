Carabineros aclara que bidones hallados en cerro de Coronel contenían alcohol gel

21 feb. 2023 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

Controversia causó este lunes el hallazgo de al menos 60 bidones en el cerro Montahue de la comuna de Coronel.

La municipalidad indicó que se trataba de líquido acelerante, levantando las especulaciones en medio de las acusaciones de intencionalidad detrás de los incendios forestales que han consumido casi 500 mil hectáreas, principalmente en la zona centro-sur del país.

¿Qué dijo Carabineros?

Sin embargo, Carabineros informó este martes que los contenedores tenían alcohol gel y descartó que sea algún tipo de combustible.

El general inspector Carlos González Gallegos, director nacional Orden y Seguridad (s), explicó que "en sí el alcohol gel no es un acelerante. El gel que se le coloca al alcohol neutraliza la posibilidad de que se genere la combustión cuando se esparce en algún terreno, por lo tanto, no son elementos combustibles, por sí solo no".

Además, detalló que el lugar donde estaban los bidones es "un micro basural, es decir, un sector campestre donde la gente lamentablemente arroja basura".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se había referido previamente a la situación: "Hay una investigación y lo importante es ceñirnos a los antecedentes objetivos. Por ahora esto es un objeto sospechoso que se encuentra en el entorno del incendio, 60 bidones con un líquido con contenido desconocido. La investigación nos dirá de qué se trata, en este momento no sabemos, puede ser bencina, puede ser alcohol gel, algún bebestible, puede ser acelerante, puede ser retardante, no lo sabemos".

