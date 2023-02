Juicio de apelación de Nicolás Zepeda se aplazará hasta el jueves

21 feb. 2023 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

La corte francesa decidió aplazar el juicio de apelación de Nicolás Zepeda hasta el próximo jueves 23 de febrero. El chileno fue sentenciado a 28 años de cárcel como autor del homicidio de Narumi Kurosami, estudiante japonesa que desapareció en 2016 en la ciudad francesa de Besanzón y cuyo cuerpo aún no es encontrado.

El procedimiento judicial, que se estaba realizando desde las 9 A.M (5 A.M, hora chilena) se vio afectado por la ausencia del abogado del acusado. Zepeda no aceptó su abogada de oficio y aseguró que su nuevo defensor es Renaud Portejoie.

Noticia en desarrollo.