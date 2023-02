Abogado de Nicolás Zepeda no se presentó al juicio de apelación

21 feb. 2023 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Nicolás Zepeda, Antoine Vey, no se presentó al juicio de apelación a la sentencia de 28 años que recibió el chileno en abril de 2022 como autor del homicidio de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo aún no aparece.

El juicio comenzó a las 9 A.M. (5 A.M., hora chilena), y se mantiene pausado debido a esta modificación.

Kurosaki, de 21 años, desapareció el 4 de diciembre de 2016, en la ciudad francesa de Besanzón. A solo unos días de que comenzara este juicio, un testigo aseguró haber visto a la japonesa con vida, seis días después de su desaparición.

¿Qué dijo el padre de Nicolás?

El padre del imputado, Humberto Zepeda, dijo en conversación con Meganoticias que "respecto a la presencia del abogado de Nicolás, puedo decir que no tengo ninguna información formal de la justicia francesa que me informe sobre esta no presencia".

"Este caso está lleno de supuestos y yo lamentablemente no puedo decir nada si no existe la comunicación formal de esta situación", agregó.

Humberto continuó diciendo que "lo segundo es que resulta impresentable que un periodista francés tenga en su poder una información confidencial y privada un día antes que comience el juicio".

Esto, aseveró "atenta contra el honor de la justicia francesa. Es impresentable y habla una vez más de las desprolijidades de este caso".

Por último, dijo que "lo tercero es que esperaría que este juicio no se haga, producto de que no están dadas las condiciones para un juicio justo para una persona".