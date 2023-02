Caso Nicolás Zepeda: Aparece nuevo testimonio de mujer que dice haber visto a Narumi tras su desaparición

18 feb. 2023 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo testimonio ha surgido respecto al caso de la desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, de 21 años, a quien se le perdió el rastro el 4 de diciembre de 2016, en la ciudad francesa de Besanzón.

A días de que se inicie el juicio de apelación a la sentencia de 28 años de cárcel de Nicolás Zepeda, sindicado -por la justicia francesa- como el único autor del homicidio de la joven, cuyo cuerpo aún no es encontrado, apareció un video testimonial, grabado por Stéphanie Beyer, quien aseguró haber visto a Narumi posterior a su desaparición.

Lo anterior, se suma al testimonio de Zaid Nerami, testigo de la defensa cuya declaración será presentada en la audiencia para probar la supuesta inocencia de Zepeda, quien declaró haber visto a Kurosaki siete días después de su desaparición.

El presunto encuentro con Narumi

Al comenzar con su testimonio, Stéphanie se presentó y aseguró querer "hablar de unos hechos que sucedieron hace 6 años, porque una periodista me contactó y espero que esta historia se pueda aclarar".

"Hace 6 años yo trabajaba en un bar del barrio, una joven asiática entró al bar y se puso en el mesón. Vi que no estaba bien, que estaba triste y con miedo, me tomé algunos minutos para preguntarle si estaba bien y le tomé la mano -aunque no era algo de mi incumbencia, pero es mi lado humano-. Ella me dijo, sí, estoy bien", detalló Beyer.

Tras lo anterior, sostuvo que aquella joven, quien presume habría sido Narumi, "terminó su consumo, pagó con su tarjeta y se fue".

"Al otro día vuelvo a mi trabajo, abro el diario -de solo recordarlo se me pone la piel de gallina- y qué veo en la primera página: 'Una joven asiática de Besanzón ha desaparecido'. Fue un shock porque esa jovencita estuvo delante de mí", enfatizó.

"Nadie me tomó en serio"

Tras descubrir que quien supuestamente habría sido Narumi, se encontraba declarada como desaparecida, reveló que "inmediatamente, contacté a la policía, le expliqué la situación que esa chica estuvo delante de mí. La TV France 3 se desplazó, me hizo preguntas sobre lo que había visto y yo respondí. Mi entrevista está en YouTube de 2016".

"Expliqué que era esa joven a quien yo le había dado la mano, pero nadie me tomó en serio, creo que me tomaron por una loca, pero yo sé a quién era esa jovencita y sé quien estuvo conmigo", aseveró.

Además, subrayó que "si vuelvo a los hechos, tengo que decirles que hay un hombre que me contactó, que vio exactamente lo mismo que yo. No podemos quedarnos impávidos frente a lo que vimos y hacer creer que no lo vimos".

"No estoy tomando partido por nadie"

Finalmente, Stéphanie recalcó que quiere "explicar que no estoy tomando partido por nadie, solo soy un testigo, pero soy madre de un niño y me pongo en el lugar de las dos partes, me pongo en el lugar de los padres de un muchacho que está en la cárcel y que podría pagar por algo que no cometió. Y me pongo en el lugar de los padres que siguen buscando a su hija".

"Mi testimonio data de 2016, estamos en 2023, lo que me gustaría es que se haga justicia de verdad. No puedo mentir sobre el hecho que yo vi a esa jovencita y que otra persona la vio también y que no nos hayan llamado para el juicio, no es normal sabiendo que dijimos que la vimos", sentenció.