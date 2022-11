"Fueron unos míseros billetes": Dueño de minimarket asaltado donde fue asesinada y maniatada trabajadora en Pozo Almonte

14 nov. 2022 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

El hombre que encontró sin vida a la trabajadora de 21 años al interior de un minimarket en Pozo Almonte, región de Tarapacá, se refirió al momento del hallazgo de la mujer de nacionalidad boliviana.

Cuando el dueño del local encontró el cuerpo, éste se encontraba maniatado y presentaba heridas cortopunzantes.

¿Qué dijo el dueño del local?

La mujer se encontraba a cargo del establecimiento comercial, luego de que el dueño saliera a realizar algunos trámites.

"Yo fui a dejar a mis hijos a la casa y cuando volví estaba el negocio cerrado, me pareció extraño, pero ahí no había ningún rastro de violencia, todo estaba bien, hasta que entré", contó el hombre.

"Como ella no me respondía, pregunté si estaba en el baño, ella no contestó. Atendí, incluso, hasta dos clientes, porque la bodega donde la encontré estaba oscura, estaba apagada la luz", agregó.

"Fueron unos míseros billetes"

Respecto a lo robado del local, sostuvo que "fueron unos míseros billetes, porque eso es lo único que se llevaron".

En específico, señaló que el dinero sustraído de la caja registradora se encuentra entre 20 mil a $30 mil.

Además, detalló que la mujer se encontraba trabajando en el local hace cerca de cuatro meses para ayudar a su familia, compuesta por su pareja y su hija de tan solo dos años de edad.

¿Qué se sabe del caso?

Según información policial, el hecho ocurrió cuando un grupo de sujetos llegó al establecimiento para realizar el asalto.

El subprefecto Christian Sayago, de la Brigada de Homicidios de Iquique, detalló que la mujer "se encontraba trabajando en un minimarket cuando fue abordada por desconocidos, quienes la maniataron y le produjeron la muerte".

Posteriormente, fue hallada por el dueño del local, quien dio aviso de la situación a personal policial.

Investigación

"Investigadores de esta brigada se encuentran abocados a establecer la dinámica de los hechos, además de conocer a los autores de los delitos señalados", afirmó el subprefecto Sayago.

A raíz del relato del dueño del minimarket, la línea de investigación es robo con homicidio, aunque no se han descartado otras hipótesis.

El fiscal de Tamarugal, Javier Gutiérrez, expuso que "de acuerdo al análisis del sitio del suceso por personal especializado de la Brigada de Homicidios correspondería a un robo, hay algunas especies sustraídas".

"Como diligencias se están revisando cámaras de videograbación de locales cercanos, y las cámaras que contamos en la comuna, y todavía se están empadronando testigos para poder realizar otras diligencias de investigación a partir de eso", añadió.