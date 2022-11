"Nos duele en el corazón": Alcalde Carter confirma que uno de los tres fallecidos en balacera era funcionario municipal

08 nov. 2022 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó que uno de los tres fallecidos en una balacera ocurrida en la comuna durante la madrugada, mientras se desarrollaba un partido de fútbol, era un funcionario municipal.

Cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes recopilados, desde un vehículo se percutaron cerca de 70 disparos, perdiendo la vida tres personas y dos quedando heridas de gravedad.

Funcionario municipal

"El funcionario municipal es parte de nuestra familia, nos parte el corazón lo que ha ocurrido. Ha pasado navidades con nosotros", indicó el jefe comunal.

Asimismo, manifestó que su deceso "nos duele en el corazón. Son los trabajadores más humildes a los que pagamos más bajos sueldos, son los que ponen la cara por nuestros vecinos".

Por lo mismo, aseguró que la municipalidad se hará cargo de ayudar a la familia del funcionario en este difícil momento.

En cuanto a las demás víctimas, indicó que "la municipalidad tiene una obligación social evidente. Si hay ayuda jurídica y social, lo vamos a hacer".

Sin embargo, precisó que aunque la entidad tiene los recursos "para acompañar a las familias que hoy sufren, pero no queremos seguir contando muertos".

Delincuencia

Carter señaló que durante la mañana lo llamó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, "quien cortésmente se puso a disposición".

"Yo no tengo ningún problema con él ni con el subsecretario del Interior, pero no se trata de una reunión social. Esto no es un cóctel, los ciudadanos no nos eligieron para hacer nuevos amigos, sino para defenderlos", manifestó el alcalde.

Posteriormente, expresó que se debe terminar con los "análisis sociológicos de si tenemos que quitarle las armas a los ciudadanos. Ok, hagamos control de armas, pero que primero los delincuentes tengan miedo de usar armas".

"¿Qué hace que estos carajos se sientan con la libertad de sacar armas de este calibre a esta hora en la mitad de una población? Es simplemente la impunidad", comentó, agregando que "cuando le disparan al presidente de la República o a mí como político, ahí va a haber un escándalo".

Carter indicó que no se debe "ampliar tanto la discusión". En ese sentido, dijo que si bien se debe "prevenir la fuga de niños de los colegios, evitar que caigan en las bandas de narcotraficantes y, en materia policial, necesitamos más carabineros", el real problema radica en la sensación de impunidad de los delincuentes.

"Esto se resuelve cuando los delincuentes empiezan a sentir miedo de sacar un arma de fuego. Estos delincuentes que cometieron este crimen no debieron haberlo hecho por miedo, (pero lo hacen) porque saben que hoy no pasa nada", comentó.