La Municipalidad de Renca clausuró el complejo deportivo de Eduardo Vargas: ¿Cuáles fueron los motivos?

08 nov. 2022 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

En el 2012, la Municipalidad de Renca cedió terrenos al jugador de fútbol Eduardo Vargas para la construcción de un complejo deportivo que lleva su nombre. Recientemente, el lugar fue clausurado y el padre del delantero, dio a conocer el motivo.

Convencido por su padre, se llevó a cabo la idea de la construcción de un recinto dedicado al deporte, donde colegios pudieran llevar a sus alumnos para fomentar la actividad física. Así funcionó por un tiempo, enfrentando actualmente la posible demolición del lugar.

El contrato de la concesión duraba 25 años y el contrato estableció que se debían construir y mantener 3 canchas sintéticas, camarines y zonas comunes, además de la organización de campeonatos.

"Es una pena tenerlo botado"

Eduardo Vargas, el padre del exjugador de la Universidad de Chile, afirma que los problemas iniciaron en el año 2019, con el cambio de administración de la Municipalidad de Renca.

Con la salida de la alcaldesa, Vicky Barahona y quien cedió los terrenos, y la entrada de la actual administración, los colegios dejaron de asistir.

Actualmente, el complejo está "abandonado, lleno de hojas, sin limpiar. Antes venían los niños a jugar a la cancha, ahora no pueden. Es una pena tenerlo botado", afirma Eduardo.

Sobre la ausencia de alumnos, Eduardo empezó a "preguntar a los colegios que por qué no venían y nos dijeron que lo habían suspendido, que no querían que jugaran en el complejo deportivo".

¿Por qué lo cerraron?

La Municipalidad de Renca afirma que los motivos detrás de la clausura al recinto es porque "estamos tratando de recuperar este terreno y parte importante es avanzar es una delegación municipal para la realización de trámites", además de un "proyecto de vivienda a precios justos", señala Romy Álamos, administradora municipal.

Sin embargo, Eduardo Vargas afirma que hay un "hostigamiento" detrás de esta decisión, puesto que eran "partícipes de la otra alcaldía. Yo no me voy por el color político", se defendió.

Sobre esto mismo, los vecinos de las Villas Nueva Renca y Mujer de Esfuerzo que colindan con el complejo deportivo Eduardo Vargas están indignados, ya que sus hijos no han podido asistir más, mostrándose en total desacuerdo con la Municipalidad.

"Mi hijo juega todavía y le hace bien. Ahora no se puede porque lo cerraron. ¿Por qué le quitan la ilusión a un niño? Puede salir otro Eduardo Vargas de acá", señaló una de las vecinas.

Asimismo, Paula Arias, también locataria, acusó que "nos van a quitar un lugar lindo y tranquilo. No queremos más viviendas. Hay más terrenos en Renca" que se podrían utilizar.

"No es justo que esto se elimine cuando nos trae un bienestar familiar. No estamos en contra de la situación social de otras personas, pero no podemos aceptar porque se está llenando de personas. Nos están quitando un lugar donde hacemos deporte", manifestó Osvaldo Sánchez, vecino del lugar.

"Es una función social"

Dentro de los argumentos que presentó la Municipalidad de Renca, es que el complejo estaría siendo utilizado como una "sociedad de inversión que hace arriendos y no hay un uso comunitario".

Sin embargo, el abogado de la familia Vargas, David Santana, afirma que "esto no es un negocio para mi representado, es una función social y entregar lo que él hace a su comunidad".

Finalmente, añade que "son prejuicios para la comunidad y para la imagen de Eduardo Vargas. Esto le ha generado un perjuicio a su imagen".

