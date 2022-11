Alcalde de Ovalle tras ser removido: "Solicitaré a mi abogado que ejerza los recursos a los que tengo derecho"

04 nov. 2022 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle recientemente removido de su cargo, respondió a la decisión del Tribunal Electoral Regional (TER) de sacarlo del cargo.

"La remoción del señor Claudio Fermín Rentería Larrondo del cargo de Alcalde de la Municipalidad de Ovalle, por haber incurrido en la causal descrita en la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695, esto es contravención grave de las normas sobre probidad administrativa, respecto del cargo segundo, y por notable abandono de sus deberes respecto de los cargos cuarto, quinto y séptimo”, dice el fallo de la instancia.

Además de lo mencionado anteriormente, la determinación del TER precisa que el afectado “quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el lapso de cinco años, ambos efectos a partir del momento que quede ejecutoriada esta sentencia”.

Todo esto a raíz de una demanda patrocinada por cuatro concejales de la municipalidad de Ovalle en contra de Rentería, la cual fue introducida en el TER en 2019.

¿Qué dijo Rentería?

De acuerdo a declaraciones del mismo afectado a medios locales como El Ovallino y El Día, “la sentencia en cuestión, no me ha sido notificada personalmente hasta el momento y al igual que muchos me he enterado por los medios de comunicación. No obstante, en caso de ser cierta, es importante dejar en claro que en ella se me absuelven de los cargos graves que decían relación con la supuesta malversación de fondos, quedando solo en imputaciones de orden administrativas".

"Mañana (este viernes) solicitaré a mi abogado que me informe y ejerza los correspondientes recursos a los que tengo derecho como cualquier ciudadano”.

¿Qué pasará ahora?

De momento, y de acuerdo a la Ley de Municipalidades, un edil queda en condición de "suspendido", mientras exista una instancia que pueda revocar la medida. En caso de ratificarse el fallo, y de acuerdo a lo que detalla el medio El Día, podría asumir en su reemplazo el jefe de Secplan, Héctor Vega, o el concejal más votado (Blas Araya) o bien, alguien dentro del mismo Concejo Municipal.